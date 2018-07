Ucciso in strada | presunto killer suicida

Spari in strada - uomo Ucciso nel Vicentino : presunto killer si suicida | : Il presunto autore dell'omicidio a Trissino si è tolto la vita. Secondo le ricostruzioni, verso le 13.30 l'assassino ha fermato la vittima che si trovava a bordo di un'auto, l'ha fatta scendere e ha ...

Un 39enne di Broggiano è stato Ucciso in strada con 5 colpi di pistola. È caccia al killer nel vicentino : E' stato fermato e poi ucciso in strada l'uomo freddato nel primo pomeriggio a Trissino (Vicenza). La vittima è Enrico Faggion, 39 anni, del posto. Non è stato raggiunto da spari partiti da un'auto in corsa - come ricostruito in un primo tempo - ma è stato fermato dal killer mentre era lui a bordo di una Ford Kia, e costretto a scendere.Dopo un violento litigio l'altro ha estratto una pistola e ha fatto fuoco 5 volte. Ora ...

Trissino. 39enne Ucciso in strada dopo una lite : Enrico doveva sposarsi tra pochi giorni : I colpi di pistola sono stati sparati dai killer scesi da una Mercedes, che ha poi fatto perdere le proprie tracce. Numerosi i testimoni sul posto: a quell'ora in zona c'erano soprattutto famiglie con bambini. Enrico Faggion aveva 39 anni e l'8 agosto sarebbe dovuto convolare a nozze con la fidanzata.Continua a leggere

"Riaprite la strada per la tomba di mio papà - Ucciso dalla 'ndrangheta perché disse no al pizzo" : Cartisano, assassinato in Aspromonte 25 anni fa: aveva fatto arrestare i suoi estorsori. Parla la figlia che ne ha raccolto l'eredità: "Un oltraggio alla memoria il sentiero chiuso per crolli e incuria"