Ucciso in strada con 5 colpi di pistola

Vicenza - Ucciso un 39enne che camminava lungo una strada : Vicenza, 27 lug., askanews, - Un uomo di 39 anni è stato ucciso oggi a Trissino, in provincia di Vicenza, in via Nazario Sauro, mentre camminava lungo il marciapiede. Ad amazzarlo sarebbero stati ...

Trissino. 39enne Ucciso in strada dopo una lite : Enrico doveva sposarsi tra pochi giorni : I colpi di pistola sono stati sparati dai killer scesi da una Mercedes, che ha poi fatto perdere le proprie tracce. Numerosi i testimoni sul posto: a quell'ora in zona c'erano soprattutto famiglie con bambini. Enrico Faggion aveva 39 anni e l'8 agosto sarebbe dovuto convolare a nozze con la fidanzata.Continua a leggere

Ucciso in strada - è caccia all'uomo : 15.36 Un uomo di 39 anni è stato Ucciso a Trissino, in provincia di Vicenza. La vittima era in auto quando è stato fermato da un uomo che lo ha costretto a scendere. Dopo un violento litigio, il killer ha estratto la pistola e lo ha freddato in 5 colpi. In tutto il Vicentino è scattata la caccia all'uomo, riuscito a fuggire in automobile.

Trissino. Spari da un’auto in corsa - Ucciso in strada : Enrico doveva sposarsi tra pochi giorni : I colpi di pistola sono stati sparati da una Mercedes, che ha poi fatto perdere le proprie tracce. Numerosi i testimoni sul posto: a quell'ora in zona c'erano soprattutto famiglie con bambini. Enrico Faggion aveva 39 anni e l'8 agosto sarebbe dovuto convolare a nozze con la fidanzata.Continua a leggere

Spari da un'auto in corsa - Ucciso in strada : avrebbe dovuto sposarsi tra pochi giorni : Un uomo di 39 anni è stato ucciso a colpi di pistola mentre camminava in strada a Trissino, nel vicentino. La vittima è Enrico Faggion: avrebbe dovuto sposarsi tra qualche giorno, l'8 agosto. Secondo...

Spari da un'auto in corsa - uomo Ucciso in strada nel Vicentino : Un 40enne del posto, ma di cui al momento non sono state fornite le generalità, è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco a Trissino, nel Vicentino, in via Nazario Sauro, in zona...

Spari da un'auto in corsa - uomo Ucciso in strada nel Vicentino : Un 40enne del posto, ma di cui al momento non sono state fornite le generalità, è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco a Trissino, nel Vicentino, in via Nazario Sauro, in zona piscine attorno ...

"Riaprite la strada per la tomba di mio papà - Ucciso dalla 'ndrangheta perché disse no al pizzo" : Cartisano, assassinato in Aspromonte 25 anni fa: aveva fatto arrestare i suoi estorsori. Parla la figlia che ne ha raccolto l'eredità: "Un oltraggio alla memoria il sentiero chiuso per crolli e incuria"

Ucciso in strada in pieno giorno - dopo 7 anni presi i mandanti dell’agguato di Gallico : Blitz dei carabinieri di Reggio Calabria e Vibo Valentia sotto il coordinamento della Dda reggina, arrestate tre persone ed individuato il movente dell'omicidio di Giuseppe Canale: la guerra tra clan nel vibonese.Continua a leggere

Agguato in strada - Ucciso 22enne : Un giovane di 22 anni è stato ucciso ieri in tarda serata, nei pressi di Melissano, in provincia di Lecce, sulla strada provinciale 206 tra Casarano e Ugento. L'uomo è stato affrontato da ignoti che ...

Canada - sparatoria in strada a Toronto Due morti e 14 feriti. Ucciso l’assalitore | : La polizia: “Prematuro parlare di terrorismo”. Coinvolta anche una bambina. Alcune vittime medicate in strada, altre sono state trasportate negli ospedali

Toronto - spari in strada : due morti e 14 feriti. Ucciso l'attentatore : «Uomo vestito di nero» : Una vittima, 14 feriti e l'attentatore Ucciso. Questo il bilancio tracciato dalla polizia dopo la sparatoria avvenuta oggi nel quartiere periferico di Toronto di Greektown. La vittima è...

Sparatoria in strada a Toronto : morta una donna. La polizia : “Ucciso l’attentatore” : Un uomo ha aperto il fuoco nel quartiere di Greektown, a Toronto, in Canada, nella notte, uccidendo una persona e ferendone altre tredici. Anche l’attentatore è morto, ucciso durante uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine. L’altra vittima è una giovane donna, ha detto il capo della polizia Mike Saunders, aggiungendo che è ancora presto per sa...

Canada - sparatoria in strada a Toronto Due morti e 14 feriti. Ucciso l’assalitore : La polizia: “Prematuro parlare di terrorismo”. Coinvolta anche una bambina. Alcune vittime medicate in strada, altre sono state trasportate negli ospedali