Tyson Fury senza freni | ' Joshua è una vergogna per la boxe'

(Di venerdì 27 luglio 2018) Non c'è pace per Anthonyche, dopo aver rischiato la rissa con Jarrell 'Big Baby' Miller VIDEO nel corso della conferenza stampa di presentazione del match che lo vedra' affrontare Alexander Povetkin a Wembley il prossimo 22 settembre con in palio quattro cinture dei pesi massimi, è costretto ad incassare anche le bordate del connazionale. L'ex campione mondiale britannico lo ha definito “unaper la” perché, secondo il suo parere,non affrontera' mai Deontay Wilder per riunificare il titolo dei pesi massimi. Il motivo, secondo, è la paura. 'Per laè un momento triste' In teoria, l'atteso 'combattimento del secolo' trae Wilder potrebbe svolgersi a Wembley il prossimo 13 aprile, appuntamento gia' fissato in calendario VIDEO con avversario da concordare a patto che, ovviamente, il pluricampione del mondo batta Povetkin, ndr. ...