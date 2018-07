Twitter | utenti mensili scesi di un milione nel II trimestre | titolo crolla nel pre-market

Twitter : ricavi crescono ma calano utenti - -20% a Ny : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Anche Twitter a picco a Wall Street - -20% con utenti in calo : New York, 27 lug., askanews, - Il titolo Twitter è arrivato a cedere fino al 20% nel pre-mercato a Wall Street in seguito alla pubblicazione di una trimestrale che ha messo in mostra un calo degli ...

Twitter crolla a -9% - alert su possibile calo utenti nel secondo trimestre : Titolo Twitter sotto attacco oggi a Wall Street con un calo di oltre il 9% a quota 42,38 dollari. A mettere al tappeto il titolo del social network guidato da Jack Dorsey è il timore di un calo del ...

Twitter aggiunge l’autenticazione con chiavetta usb : Twitter fa sul serio. Il social si aggiunge alla lista di servizi che consentono l’utilizzo di una chiave di sicurezza fisica come parte dell’autenticazione a due fattori. Si tratta di un ulteriore espansione del processo di verifica della piattaforma di micro-blogging, che dall’anno scorso già include la possibilità di utilizzare app di terze par come Google Authenticator e Duo Mobile. Utilizzando una chiave fisica come ...

Usa - Trump fa appello contro divieto blocco utenti critici Twitter : Usa, Trump fa appello contro divieto blocco utenti critici Twitter Usa, Trump fa appello contro divieto blocco utenti critici Twitter Continua a leggere L'articolo Usa, Trump fa appello contro divieto blocco utenti critici Twitter proviene da NewsGo.

Usa - Trump fa appello contro divieto blocco utenti critici Twitter : Il Dipartimento di Giustizia americano presenta un appello contro la decisione del giudice che ha obbligato il presidente Donald Trump a non bloccare dal suo account Twitter gli utenti critici. Il 23 ...

Twitter : c’è un trucco per vedere cosa scrivevano gli utenti nel 2008 : Andy Baio, ex direttore tecnico di Kickstarter, ha condiviso online un metodo molto semplice per vedere com’erano nel 2008 i tweet delle persone che si seguono oggi su Twitter. E’ sufficiente scrivere nel campo di ricerca: “filter:follows until:2008-05-25 -filter:replies”. E’ anche possibile fare ricerca sui propri vecchi tweet aggiungendo: “from:nomeutente”. Così facendo è possibile osservare come il ...

Twitter non blocca Trump - ma Trump non può bloccare gli utenti su Twitter : Prima è stato Twitter a spiegare come mai non avrebbe bloccato gli account di politici, anche quando aggressivi nel linguaggio come Donald Trump. Ora è un giudice a spiegare come mai Donald Trump non può bloccare chi tenta di entrare in contatto con lui. Come riporta The Hill, un giudice federale oggi ha stabilito che l’accesso pubblico all’account personale di Twitter del Presidente è protetto dal primo emendamento della ...

Twitter ha iniziato a bannare gli utenti per l'uso del cirillico - : Alcuni utenti bulgari di Twitter hanno riferito che il servizio per ragioni sconosciute ha bloccato i loro account. The Verge ritiene, che è associato alla lotta con "i troll russi".Per la valutazione ...