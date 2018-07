Twitter | oltre 1 mln visualizzazioni in italia per amichevoli pre-campionato

Successo su Twitter per le amichevoli live : oltre 1 milione di visualizzazioni : Grande Successo su Twitter dove, per la prima volta, sono state trasmesse in diretta cinque partite amichevoli pre-campionato che hanno raggiunto oltre 1 milione di visualizzazioni. L'articolo Successo su Twitter per le amichevoli live: oltre 1 milione di visualizzazioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.