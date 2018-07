Tutor Autostrade Tornano Attivi Da Oggi | Ecco La Mappa

Autostrade : da oggi torna il Tutor Ecco su quali tratte : tornano, in vista dell'esodo estivo, i nuovi sistemi Tutor per il controllo della velocità ed il contenimento dei sinistri. I Tutor, ripristinati dopo la sospensione scattata a fine maggio in seguito ...

Nuovi Tutor sulle autostrade : la mappa di dove sono attivi i controlli velocità : Nuovi tutor sulle autostrade italiane per il controllo della velocita', anche se sarebbe da specificare che sono stati riattivati i vecchi, spenti a maggio dopo una sentenza di alcuni mesi fa che diede ragione alla societa' Craft che ne rivendica il brevetto, in causa con autostrade per l'Italia. Si tratta di sistemi che permettono di monitorare la velocita' media e scoraggiare il piede pesante degli automobilisti italiani: la riattivazione ...

Autostrade - Per l'esodo estivo si riaccendono i Tutor - MAPPA : Lesodo estivo è alle porte e, con esso, lormai consueto piano elaborato da Viabilità Italia, la task force di coordinamento degli enti impegnati nella gestione della mobilità sulla rete stradale italiana, presentato oggi al Viminale.Traffico intenso. Secondo il calendario del traffico estivo, nei prossimi giorni saranno ben due le date da bollino nero, ovvero il 4 e l11 agosto, le giornate con il maggior numero di partenze previste. Ma già ...

Autostrade - tornano i Tutor per l’esodo estivo : ecco i tratti dove entreranno in funzione : Il Tutor era stato bloccato per un periodo di tre mesi da una sentenza che aveva dato ragione alla ditta proprietaria del brevetto Il sistema di rilevazione della velocità sulle Autostrade, conosciuto con il nome di Tutor, era stato disattivato circa tre mesi fa dalla Corte d’appello di Roma che aveva dato ragione alla ditta che deteneva il brevetto, riprodotto successivamente dalla Società Autostrade S.P.A. Ora però, un nuovo sistema di ...

