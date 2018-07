Turtle Beach annuncia la disponibilità delle Cuffie Stalth 300

gamerbrain

(Di venerdì 27 luglio 2018), azienda leader nel settoreda gioco e degli accessori audio, hato oggi che l’ultimo prodotto della sua pluripremiata linea dida gioco, le Stealth 300, è disponibile in Nord America, Europa e Australia. Disponibili leGamingStealth 300 Perfette per l’esplosiva crescita del genere Battle Royale, dove una cuffia da gioco e un accessorio imprescindibile, le Stealth 300 offrono un audio di gioco di alta qualità, chat dal suono cristallino, comfort e durabilità che i giocatori esigono nella loro via per la Victory Royale o il Chicken Dinner mentre scalano le classifiche. Le Stealth 300 si caratterizzano per il potente audio amplificato in grado di immergere completamente il giocatore nel suo gioco, avvolgenti e comodi cuscini auricolari in memory foam, batteria con ...