Turisti italiani coinvolti in un incidente in Scozia | tra i 5 morti un bimbo di quattro

Incendi in Grecia - Turisti italiani : “Siamo chiusi in hotel - il cielo del colore del fuoco” : “Siamo al sicuro in hotel ad Atene. Il volo di ieri è stato soppresso e ci hanno portato in albergo. Dovremmo ripartire oggi. Il cielo di Atene ieri era color giallo sembrava una tempesta di sabbia, era il colore del fuoco“: lo ha raccontato Michele D’Ambrosio, ex sindaco di Santeramo (Bari), che si trova con connazionali in vacanza ad Atene. Gli Incendi nelle grandi pinete in Grecia, vicino la capitale, hanno provocato finora ...

Viaggi : oltre il 20% dei Turisti italiani preferisce lesinare su aereo e alloggio per risparmiare : Viaggiare è tra i piaceri irrinunciabili della vita, ma risparmiare è una prerogativa comune che difficilmente trova eccezioni. Lo conferma un’indagine condotta da momondo – la piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel – secondo cui oltre un quinto degli italiani è disposto a risparmiare sul prezzo del biglietto aereo (28%) e su quello del soggiorno (23%), mentre ben il 41% rinuncerebbe allo shopping in loco pur di incidere ...

Agriturismo : vacanze all’insegna della natura? Non per gli italiani - che si rivelano Turisti iperconnessi e pigri : La vacanza in Agriturismo evoca momenti lontani dalla vita frenetica di tutti i giorni, in armonia con la natura e distanti da ogni fonte di stress. Eppure, da un’indagine condotta da Agriturismo, portale leader in Italia per questo settore ricettivo, è emerso che gli italiani si confermano iperconnessi persino in vacanza. La ricerca è partita con l’obiettivo di indagare le abitudini degli ospiti in Agriturismo e oltre il 46% dei gestori ha ...