Turismo | il 40% della spesa degli stranieri è per la tavola

Turismo - Coldiretti : il 40% della spesa degli stranieri è per la tavola : Circa il 40% della spesa degli stranieri in vacanza in Italia è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento allo studio di ConfTurismo Confcommercio, sulla base dei dati Isnart Unioncamere. L’alimentare è la principale voce del budget delle vacanze che per gli stranieri risulta ...