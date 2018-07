: Usa, distrutta la stella di #Trump sulla Walk of Fame di Hollywood - SkyTG24 : Usa, distrutta la stella di #Trump sulla Walk of Fame di Hollywood - sputnik_italia : 'L'#attacco americano contro l'#Iran farà scoppiare la #TerzaGuerraMondiale' - vittoriozucconi : Una prima risposta al protezionismo trumpista: Giappone ed EU abbattono le tariffe doganali. Insieme, sono 1/3 dell… -

La crescita dell'economia americana "è sostenibile". Lo dice il presidentenel giorno in cui è stata diffusa la prima lettura del Pil del secondo trimestre del 2018 con un +4,1%, top dal 2014, e anticipando che il Pil del terzo trimestre sarà "fantastico". Con i consumi saliti del 5% e l'export balzato del 9,3%,assicura: "Siamoti economicamente da tutto il. Stiamo finalmente rimettendo l' America first", l'America prima riferendosi al successo delle sue politiche per spiegare l'accelerazione economica.(Di venerdì 27 luglio 2018)