Trump : mondo invidia il boom americano : 21.27 Trump: mondo invidia il boom americano La crescita dell'economia americana "è sostenibile". Lo dice il presidente Trump nel giorno in cui è stata diffusa la prima lettura del Pil del secondo trimestre del 2018 con un +4,1%, top dal 2014, e anticipando che ...

Trump : mondo invidia il boom americano : 21.27 La crescita dell'economia americana "è sostenibile". Lo dice il presidente Trump nel giorno in cui è stata diffusa la prima lettura del Pil del secondo trimestre del 2018 con un +4,1%, top dal 2014, e anticipando che il Pil del terzo trimestre sarà "fantastico". Con i consumi saliti del 5% e l'export balzato del 9,3%, Trump assicura: "Siamo invidiati economicamente da tutto il mondo. Stiamo finalmente rimettendo l' America first", ...

Come vede il mondo Vittorio Foa : da Trump a Putin fino a Salvini e ai Panama Papers : , 29 maggio 2018, dopo lo stop del Quirinale alla nomina di Paolo Savona a ministro dell'economia , 'Salvini premiato perché coerente, Di Maio perde per aver strizzato l'occhio al Pd' 'Il nuovo corso ...

Come vede il mondo Marcello Foa : da Trump a Putin fino a Salvini e ai Panama Papers : Dieci citazioni che sono più chiare di 10 pagine, per capire quale Rai potrebbe essere sotto la presidenza di Marcello Foa: una vita a "Il Giornale" ed ora blogger affermato. Soprattutto presso una parte dell'opinione pubblica italiana. "I sovranisti sono nel giusto e non ci fermerete" “Oggi possiamo dirlo: i sovranisti avevano ragione e non c’è insulto che riuscirà a fermarci, per una ...

Iran-Usa - lo scontro fra Trump e gli Ayatollah fa tremare il mondo : I famosi 12 punti con cui diede il suo ultimatum a Teheran per raggiungere un nuovo accordo sul nucleare erano stati un messaggio chiarissimo nei confronti di tutto il mondo: l'obiettivo statunitense ...

Al via il vertice Trump-Putin : «Il mondo ci vuole vedere d’accordo» : Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e al vertice economico Asia-Pacifico in Vietnam in novembre. A Helsinki invece Trump e Putin, ospiti del presidente finlandese Sauli Niinisto, sono concentrati unicamente l’uno sull’altro...

Al via il vertice Trump-Putin : «Il mondo ci vuole vedere d'accordo» : Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e al vertice economico Asia-Pacifico in Vietnam in ...

Al via il vertice Trump-Putin : «Il mondo ci vuole vedere d’accordo» : Non chiamatelo summit, aveva detto l’ambasciatore americano a Mosca, Jon Huntsman, per smorzare la risonanza creata attorno al primo vero incontro bilaterale tra Donald Trump e...

Helsinki - Trump-Putin : il mondo ci guarda : Il mondo ci osserva", ha detto Trump. "E' arrivata l'ora di parlare in maniera particolareggiata di punti nevralgici,ce ne sono parecchi",ha detto Putin. L'atteso faccia a faccia è cominciato mezz'...

Helsinki - Trump-Putin : il mondo ci guarda : 14.30 Strette di mano e buone intenzioni al il vertice di Helsinki tra il presidente russo Putin e quello Usa, Trump. "Negli ultimi anni non siamo andati molto d'accordo, ma credo che in futuro avremo un buon rapporto. Il mondo ci osserva", ha detto Trump. "E' arrivata l'ora di parlare in maniera particolareggiata di punti nevralgici,ce ne sono parecchi",ha detto Putin. L'atteso faccia a faccia è cominciato mezz'ora dopo per il ritardo di ...

Trump e Putin si stringono la mano. Al via il vertice di Helsinki. «Il mondo ci sta osservando» : «Il mondo ci sta osservando», ha detto Donald Trump nell'incontro iniziato a Helsinki con il leader russo Vladimir Putin. «Non siamo andati molto d'accordo negli...

Trump e Putin si stringono la mano. Al via il vertice di Helsinki. «Il mondo ci sta osservando» : «Il mondo ci sta osservando», ha detto Donald Trump nell'incontro iniziato a Helsinki con il leader russo Vladimir Putin. «Non siamo andati molto d'accordo negli...

Trump - voglio buon rapporto con Putin - il mondo ci guarda : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

A Helsinki il faccia a faccia Trump-Putin : “E’ il momento di parlare dei problemi del mondo” : È cominciato a Helsinki l’atteso summit fra Donald Trump e Vladimir Putin. I negoziati avvengono nella Gothic Hall. Dopo un primo incontro alla presenza soltanto degli interpreti, la riunione verrà aperta alle rispettive delegazioni per un pranzo di lavoro nella Sala degli Specchi. «Non siamo andati molto d’accordo negli ultimi anni, ma credo c...