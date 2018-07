Trump esulta | ' Dati Pil fantastici Con accordi commerciali faremo meglio'

Trump MINACCIA “FUORI DA NATO” - POI ESULTA/ “Alleati aumentano spese 33 miliardi” - replica Macron “non è vero” : TRUMP MINACCIA gli Alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 13:30:00 GMT)