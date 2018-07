Trump | Con accordi commerciali PIL crescerà di più

Pieno sostegno del Senato Usa all'Intelligence sui cyber attacchi russi. Con buona pace di Trump : Dopo le generose aperture del presidente Usa al Cremlino che gli sono costate anche l'accusa di "tradimento", l'intelligence e il mondo della sicurezza americani sono insorti contro il capo di Stato ...

L'ex avvocato di Trump : "Donald sapeva dell'incontro con i russi in campagna elettorale" : Donald Trump sapeva in anticipo dell'incontro alla Trump Tower di New York nel corso del quale i russi avrebbero dovuto offrire alla sua campagna presidenziale materiale compromettente su Hillary Clinton. La rivelazione arriva dall'ex avvocato personale del tycoon M pronto a testimoniare davanti al procuratore Robert Mueller.

Giuseppe Conte : "Tria con noi - ok Euro e Nato"/ Intervista del Premier : "Trump vuole aiutare l'Italia" : Giuseppe Conte: "Tria non si discute, non lasciamo l'Euro e la Nato". Intervista del Premier al Corriere della Sera; toccati diversi argomenti, a cominciare dalla questione economica

Trump sapeva dell'incontro coi russi : 8.35 Trump sapeva in anticipo dell'incontro alla Trump Tower di New York nel quale i russi avrebbero dovuto offrire alla sua campagna presidenziale materiale compromettente su Hillary Clinton. Incontro avvenuto nel giugno del 2016 e al quale era presente il figlio maggiore, Donald Trump Junior. Lo riporta la Cnn, e a rivelarlo sarebbe stato l'ex avvocato personale del tycoon, Cohen, pronto a testimoniare davanti al procuratore speciale del ...

Quando Trump fa il poliziotto buono : dopo l'incontro con Juncker dazi contro Ue più lontani : L'accordo prevede l'esclusione di maggiori imposte per auto e camion di produzione americana in cambio di ulteriori acquisti da parte di prodotti chimici e farmaceutici europei. Ma all'intesa si ...

Iran contro Usa - Soleimani minaccia Trump/ Ultime notizie : "Lui inizierà la guerra - ma noi la finiremo" : Continua l'escalation tra Usa e Iran, un generale Iraniano ha minacciato di inviare terroristi negli Stati Uniti per colpire Donald Trump

Trump sigla la tregua sui dazi con l'Unione europea : L'accordo di massima sulle politiche commerciali Usa-Ue scaturito dalla riunione di ieri a Washington tra Jean Claude Juncker e Donald Trump danno un giorno di tregua ai mercati azionari europei, che tornano a scrutare le possibili evoluzioni della politica monetaria. Oggi, infatti, è prevista la ri

Trump : con Ue gran giorno per scambi commerciali liberi - equi

