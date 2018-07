Truffe via crowdfunding | 40 indagati a Como | sequestrati 34 milioni

'Pronto - vorrei fare un bonifico sul conto...' : migliaia di Truffe via telefono - sgominata una banda : La Polizia Postale di Catania sta eseguendo perquisizioni e arresti emessi dal GIP del Tribunale nei confronti di appartenenti ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi ...

Pavia : Truffe ai turisti e case vacanze inesistenti - arresti dei carabinieri (2) : (AdnKronos) - Le arrestate sono quattro donne, residenti tra le province di Milano e Cagliari. Si tratta di A.C.. 24enne, di Corsico e R.T., 52enne, milanese, L.C. 76enne di Dolianova (Cagliari) e M.Z., 40enne, di Gaggiano (Milano). Quest'ultima è stata portata in carcere, le altre tre sono agli arr

Pavia : Truffe ai turisti e case vacanze inesistenti - arresti dei carabinieri : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - I carabinieri del Comando Provinciale di Pavia, dopo tre anni di indagini, hanno scoperto un'associazione a delinquere che truffava i turisti pubblicando su vari siti inserzioni e di ville o appartamenti in affitto inesistenti in più località turistiche italiane. Dell'o

Saldi estivi 2018 al via - le date e i consigli per evitare Truffe - : Dalle date del via agli sconti in ogni regione ai modi per evitare truffe e raggiri: le informazioni più importanti per affrontare le vendite promozionali

Genova - Truffe on line : per avviare inchieste non sarà necessaria la querela delle vittime : Applicare l'aggravante della ' minorata difesa ' nel caso delle truffe on line, in modo da evitare che, con l'introduzione della querela di parte obbligatoria, il truffatore venga prosciolto se la ...

Maturità - via agli esami Allarme per gli studenti : "Attenzione alle Truffe" : Cinquecento euro in cambio delle tracce della Maturità in anteprima. La proposta indecente arriva all'uscita da scuola e subito partono le telefonate a mamma e papà per chiedere i soldi necessari. I genitori, però, non ci cascano quasi mai. E meno male, dato che la messinscena è uno scherzo organizzato da Skuola.net, community online di studenti che per il decimo anno consecutivo ha lanciato una campagna di sensibilizzazione contro le bufale ...