: Troppe chiamate dallo #0692936589: ultime informazioni su mittente e rischi - OptiMagazine : Troppe chiamate dallo #0692936589: ultime informazioni su mittente e rischi - CordoniSergio : @repubblica App che purtroppo chiede l'accesso a un po' troppe cose, compresi i dati sulle chiamate e l'identità. - SaxSann : Troppe chiamate ricevute... Troppi dubbi nella mia mente... Fonti troppi attendibili per non dargli peso... Ma r… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Sta aumentando con il trascorrere dei giorni la mole di segnalazioni da parte di utenti che qui in Italia affermano di essere stati chiamati da un numero ben preciso, vale a dire. In molti hanno deciso di non rispondere, in modo tale da scongiurare qualsiasi tipo dio, o quantomeno la prospettiva di essere seccati da qualcuno che vuole proporci un prodotto o un servizio. Altri invece lo hanno fatto e grazie a loro possiamo analizzare più da vicini chi si nasconde dietro una mittenza di questo tipo.Un contributo molto interessante sulla vicenda ci arriva da prefissoitalia.it, che ha analizzato al meglio la questione qualche mese fa, anticipando a conti fatti i temi caldi relative allericevute. Tellows infatti conferma che si trattata un call center che si limita a proporre operazioni di trading, concentrandosi spesso e volentieri sul forex. ...