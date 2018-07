laprimapagina

: Trissino. Giancarlo Rigon ha ucciso Enrico Faggion poi si è sparato - Laprimapagina : Trissino. Giancarlo Rigon ha ucciso Enrico Faggion poi si è sparato - infoitinterno : Giancarlo Rigon trovato morto: le ultime notizie dell'omicidio di Enrico Faggion avvenuto a Trissino, Vicenza - masonotarianni : RT @beretta_g: Ho il forte sospetto che, sebbene tutti parlino di '#omicidio in stile mafioso', la mafia c'entri poco. Mi sa che, ancora un… -

(Di venerdì 27 luglio 2018)è sotto choc per il drammatico omicidio suicidio avvenuto all’ora di pranzo, in pieno giorno, davanti a tanti testimoni.ha atteso cheuscisse dalla casa della madre per tornare al lavoro e lo ha bloccato in auto. Lo ha fatto scendere dal suv ed è iniziato un litigio.L’uomo di 59 anni haalle spalle della vittima. È stata un’esecuzione avvenuta in via Nazario Sauro, vicino alle piscine. I bagnanti hanno udito i colpi in modo distinto. Per il magazziniere di 39 anni non c’è stato nulla da fare.avrebbe dovuto sposarsi con la compagna veronese il prossimo 8 agosto. Con la compagna già conviveva a San Martino Buon Albergo da qualche settimana.