Trieste | torna all' Ictp la Mini Maker Faire

Il Napoli fa sul serio a Dimaro - Anna Trieste torna tra i tifosi | Video : All'indomani dello show nel teatro di Dimaro, con Simone Verdi e Fabiàn Ruiz mattatori della serata, Anna Trieste torna tra i tifosi per una nuova tappa del Mattino dei tifosi. Con tante...

Napoli choc dopo l'infortunio di Meret - Anna Trieste torna tra i tifosi | Video : «Ciao Alex! È solo un piccolo intervento. In poche settimane tornerai con il gruppo. Ti aspettiamo!». Così il Napoli, via twitter, saluta e rincuora il giovane portiere Alex...

ITS 2018 : la creatività fashion - torna - di scena a Trieste e con lei un certo 'new order' : ... l'importante manifestazione di moda che da "semplice" concorso dedicato agli studenti di fashion design di tutto il mondo, ha saputo diventare di anno in anno uno degli appuntamenti più importanti ...

Basket - Finale promozione Serie A2 : Trieste torna in Serie A dopo 14 anni - Casale Monferrato si arrende in finale : 83-79, 80-69, 63-72. Non sono numeri a caso, ma i risultati delle tre partite con cui l’Alma Trieste ha vinto la finale dei playoff promozione di Serie A2, conquistando dunque il diritto di giocare la Serie A nella stagione 2018-2019. L’ultima vittoria, quella decisiva, è arrivata al PalaFerraris di Casale Monferrato, dove la Novipiù si è dovuta arrendere a un Daniele Cavaliero in serata di grazia dall’arco dei tre punti ...

'Trieste città della conoscenza' : dopo cinque anni torna a settembre 'La Notte dei Ricercatori' : Tutto ciò dimostra ancora una volta quanto sia importante Trieste per la scienza e la scienza per Trieste'. Parole di soddisfazione anche da parte del Rettore Maurizio Fermeglia che ha tra l'altro ...

