Tribunale fallimentare | ok a concordato Atac

Atac Roma - ok al piano industriale : il Tribunale fallimentare ammette il concordato : E’ la prima grande vittoria della giunta Raggi sul fronte Atac. Il tribunale fallimentare ha ammesso la società capitolina dei trasporti al concordato in continuità. A poco meno di un anno dalla decisione presa dal cda di via Prenestina, il collegio di giudici ha reputato valido il piano industriale depositato dal presidente Paolo Simioni per il rilancio dell’azienda, strozzata da debiti complessivi per 1,3 miliardi di euro. ...