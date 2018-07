Tribalistas live l' 11 novembre all' Auditorium Parco della Musica di Roma

lopinionista

: Cioè questa per esempio è una delle mie canzoni dal suono strappami il cuore lasciami piangere sempre. Direi che è… - silviagianatti : Cioè questa per esempio è una delle mie canzoni dal suono strappami il cuore lasciami piangere sempre. Direi che è… -

(Di venerdì 27 luglio 2018), il trio brasiliano composto da Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes per la prima volta in Tour in tutto il mondo Il trio brasiliano acclamato in tutto il mondointraprende per la prima volta un tour che toccherà America e Europa. E presenterà il nuovo progetto discografico. Giovedì 8a Milano , Teatro degli Arcimboldi. E l' 11 ...