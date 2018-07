Triathlon | segnali di miglioramento per l’Italia Ma l’elite mondiale resta distante

oasport

(Di venerdì 27 luglio 2018) Ilazzurro potrebbe aver fatto qualche passo in avanti per cercare di avvicinarsi al top che la disciplina possa offrire al momento: oltre ad Alice Betto c’è di più.di crescita soprattutto in campo femminile, ma al momento anche tra gli uomini qualcosa sembra muoversi. Notevoli i passi in avanti anche nella staffetta mista, dove l’Italia è entrata nella top 10 ai Mondiali. Insomma Alice Betto non è più sola: già ad Edmonton, questa notte, assieme all’azzurra ci sarà anche Verena Steinhauser, che dopo l’esordio di Amburgo nelle World Series, prova ad entrare in pianta stabile nel circuito maggiore, con il sogno di strappare la qualificazione olimpica. Attenzione però ad Angelica Olmo, che dopo due vittorie lo scorso anno nel circuito europeo, ora ne ha ottenute altrettante in World Cup. In campo maschile però stanno crescendo anche Davide ...