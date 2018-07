Treyarch stuzzica i fan di Call of Duty Black Ops 4 con video su armi a un passo dalla

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Treyarch stuzzica i fan di #CallofDuty BlackOps4 con video su armi a un passo dalla beta - JDFGames : RT @OptiMagazine: Treyarch stuzzica i fan di #CallofDuty BlackOps4 con video su armi a un passo dalla beta - OptiMagazine : Treyarch stuzzica i fan di #CallofDuty BlackOps4 con video su armi a un passo dalla beta -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Si sta avvicinando la beta multiplayer diofOps 4 e milioni di fan della serie non vedono l'ora di provarlo. Per questo il publisher Activision e lo sviluppatorehanno pubblicato una serie di tre breviteaser sulleche vedremo a breve.Ipossono essere visionati a fondo pagina. Il primo è dedicato al nuovo VAPR-XKG, si tratta di un fucile d'assalto decisamente versatile ma che non rinununcia a una grossa potenza di fuoco. Il secondo è invece dedicato alla mitraglietta MX9, che chiaramente ha una rapidissima cadenza di fuoco, perfetta per gli scontri ravvicinati. Infine la terza arma è un fucile tattico Swordfish, adatto invece al combattimentomedia-lunga distanza.Ricordiamo che comunque la beta multiplayer diofOps 4 sarù disponibile solo epr tutti quelli che preordineranno il gioco, almeno su console, mentre su ...