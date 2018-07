Trapani | salta la cessione della società | ma Favo resta in pole per la panchina

Blastingnews

: Trapani Calcio. Salta il tavolo delle trattative con Agnello. Favo in pole per la panca - - Emanuele_G90 : Trapani Calcio. Salta il tavolo delle trattative con Agnello. Favo in pole per la panca - - Tp24it : Trapani Calcio. Salta il tavolo delle trattative con Agnello. Favo in pole per la panca - Tp24it : Trapani Calcio. Salta il tavolo delle trattative con Agnello. Favo in pole per la panca -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Una stagione surreale, giusta definizione gia' utilizzata VIDEO per ilCalcio che domenica prossima 29 luglio debuttera' in Coppa Italia contro il Campodarsego. La settimana che separa i granata dal primo impegno ufficiale, però, rischia di assumere contorni farseschi. La trattativa che doveva portare la societa' granata dalle manifamiglia Morace a quelle dell'imprenditore Francesco Agnello sarebbeta. Il condizionale è d'obbligo, certezze non ne abbiamo mai avute, ma alla luce del 'curriculum' di Agnello VIDEO non siamo affatto sorpresi, se davvero arriva la conferma che ilalmeno per il momento non cambiera' proprieta'. Dal 2002 ad oggi, dunque un arco di tempo lungo sedici anni, le cronache calcistiche vedono puntualmente spuntare dal nulla l'imprenditore campano interessato a rilevare un club. La lista delle presunte trattative è lunga: ...