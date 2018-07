Trapani | il ' giallo' della mancata cessione societaria ricorda il ' pasticcio Samb'

Blastingnews

(Di venerdì 27 luglio 2018) Corsi e ricorsi storici nel 'caso'. La trattativa che doveva portare la societa' nelle mani dell'imprenditore Francesco Agnello sarebbe saltata, stando a quanto affermano le fonti interne al club, nello specifico la dottoressa Paola Iracani che svolge il ruolo di amministratore delegato dalla famiglia Morace. Ma come riporta l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, Agnello afferma ben altro, sostenendo di essere diventato titolaremeta' delle quote societarie del club e che il prossimo 30 luglio formalizzera' l'acquisto del rimanente 50 per cento. Oltretutto, in una lettera che l'imprenditore campano ha inviato alla dottoressa Iracani, viene contestato l'allontanamento dadi Marco Valentini e Massimiliano Favo che lui aveva scelto come direttore sportivo ed allenatore VIDEO. Unin piena regola? Si, a tutti gli effetti. Però, a voler usare ...