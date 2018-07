Traghetto sicuro | intensificati i controlli

meteoweb.eu

: #GuardiaCostiera Traghetto Sicuro: Intensificati, a partire dal 1° luglio, i controlli sulle navi traghetto di band… - guardiacostiera : #GuardiaCostiera Traghetto Sicuro: Intensificati, a partire dal 1° luglio, i controlli sulle navi traghetto di band… - RED_269 : RT @guardiacostiera: #GuardiaCostiera Traghetto Sicuro: Intensificati, a partire dal 1° luglio, i controlli sulle navi traghetto di bandier… - webnauta5_9 : RT @guardiacostiera: #GuardiaCostiera Traghetto Sicuro: Intensificati, a partire dal 1° luglio, i controlli sulle navi traghetto di bandier… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) In questi giorni, la Guardia Costiera sta attuando una campagna concentrata di monitoraggio su navi adibite al trasporto di veicoli e passeggeri (Ro-Ro/Pax) volta ad assicurare la massima sicurezza in concomitanza dell’intensificarsi del traffico marittimo verso le destinazioni turistiche nazionali e internazionali. In particolare, secondo un piano stilato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, proprio in occasione della stagione estiva 2018, è stata potenziata la presenza di ispettori a bordo delle navi adibite al trasporto di veicoli e passeggeri che collegano sia i porti italiani che i principali porti esteri. I team ispettivi composti da ufficiali e sottufficiali del Corpo, specializzati in sicurezza della navigazione, stanno conducendo verifiche tecniche ed amministrative sul mantenimento degli standard di sicurezza previsti dalle ...