Tragedia alla stazione di Carrara | uomo investito dal treno

Missouri - battello di turisti investito dalla tempesta e affondato : almeno undici i morti. Il video della Tragedia : Una Duck Boat, un particolare tipo di veicolo in grado sia di navigare sia di viaggiare su strada, è stato colto da una tempesta in un lago del Missouri. Il video, pubblicato sui social, è stato girato dai passanti che hanno assistito, sulla terraferma, al momento in cui il battello è stato trascinato dalla corrente ed è affondato. Secondo le autorità locali, i morti sarebbero, al momento, 11. Cinque, invece, i dispersi. A bordo, in tutto, ...

Tragedia in mare - perde l’equilibrio e cade dalla barca : 15enne muore dilaniato dall’elica : Il ragazzo era in vacanza con la sua famiglia (americana) sulla piccola isola ionica di Paxi. Il padre è stato arrestato e poi subito rilasciato. Le indagini sul drammatico incidente però continuano per accertare le responsabilità eventuali.Continua a leggere

“Ecco cosa faranno”. Una notizia incredibile per i ragazzi della grotta. Dalla scampata Tragedia in Thailandia alla realizzazione di un sogno : Il mondo intero ha esultato per l’annuncio arrivato Dalla Thailandia: i ragazzini e il loro allenatore sono tutti salvi e sono stati tirati fuori Dalla grotta. E così, presto fatto, arriva per loro un invito davvero speciale. Il mondo del calcio ha seguito con grande apprensione le operazioni di salvataggio dei giovani calciatori rimasti intrappolati con il loro allenatore nella grotta del nord della Thailandia dallo scorso 23 ...

Elena Aubry - vernice gialla e fiori sulle buche : 'Mai più una Tragedia simile' : Si sono riuniti e hanno cerchiato buche su buche, da via dei Romagnoli all'Ostiense, dove ha perso la vita Elena Aubry, la giovane morta in moto. In prima linea Graziella Viviano, mamma di Elena, che ...

Tragedia in viaggio di nozze : quello che accade alla giovane coppia è assurdo. Doveva essere il momento più felice della loro vita - ma si trasforma in un dramma : Un amore fortissimo, un sogno realizzato. Avevano deciso di sposarsi per coronare un percorso che li aveva portati alla felicità. E poi all’attesa del momento più bello, quello che ogni coppia aspetta dopo l’infinito stress e il guazzabuglio di emozioni che comporta il fatidico “sì”: il viaggio di nozze. Si erano preparati al meglio e avevano deciso di godersela al meglio. Ma è finita in Tragedia la loro luna di ...

Tragedia alla Skerries 100 - è morto William Dunlop : fatale un incidente durante le prove : Il pilota 32enne William Dunlop è morto a seguito di un incidente durante le prove della Skerries 100, classica dell’Irish Road Racing Ieri alla Skerries 100, una delle classiche dell’Irish Road Racing, è morto il pilota William Dunlop. Il 32enne britannico ha avuto un incidente durante le prove della gara motociclistica su strada che si è rivelato fatale. Una stagione davvero sfortunata quella delle gare motociclistiche, che dopo la ...

Separati alla nascita in un losco esperimento sociale : la storia di 3 gemelli finita in Tragedia : Robert Shafran non aveva avuto problemi a farsi degli amici durante il suo primo giorno di college nel 1980. I colleghi gli davano pacche sulle spalle e le ragazze lo abbracciavano e lo baciavano. Era tutto molto caloroso, se non fosse per un particolare: continuavano a chiamarlo Eddy. Il suo nuovo compagno di stanza, Michael Domitz, è riuscito a schiarirgli le idee. L’anno prima, Domitz aveva condiviso la stanza al Sullivan County Community ...

Tragedia nel Torinese : violento temporale allaga sottopasso - uomo muore annegato : Un uomo è morto nella notte nel sottopassaggio della ferrovia Canavesana tra Feletto e Rivarolo, nel Torinese. Guido Zabena, operaio 51enne residente a Favria, stava tornando a casa dopo il lavoro, ed è rimasto bloccato con la propria Fiat Punto nel sottopasso, morendo annegato. In quel momento, alle 2 di notte, sulla zona si stava abbattendo un violento temporale: il sottopassaggio si è rapidamente allagato senza dare la possibilità ...

Tragedia alla Seri Cart di Cormano : duplice omicidio-suicidio/ 43enne ammazza padre e compagnia poi si uccide : Tragedia alla Seri Cart di Cormano: duplice omicidio-suicidio. 43enne ammazza padre e compagnia e poi si toglie la vita. A scoprire i tre corpi, il fratello dell'assassino(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:10:00 GMT)

AGRATE BRIANZA - INCIDENTE SU A4 : ALLARME GAS RADIOATTIVO/ Ultime notizie : per i Vigili è Tragedia sfiorata : AGRATE BRIANZA, INCIDENTE su A4: ALLARME gas RADIOATTIVO. Ultime notizie: maxi intervento dei Vigili del fuoco per travasare la sostanza. Il tamponamento non ha provocato feriti(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 23:54:00 GMT)

Neomamma 26enne allatta il figlio appena nato e si lancia dal sesto piano : Tragedia in ospedale : Una giovane mamma di 26 anni si è uccisa dopo aver allattato il figlio. È accaduto all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Da quanto si apprende, la donna...