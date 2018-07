Tour de France | Roglic attacca e vince la 19ª tappa

Tour de France : l'ultima tappa sui Pirenei a Roglic - che si prende anche il terzo posto - . Thomas sempre in giallo : Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto per distacco la 19/a tappa del Tour de France, da Lourdes a Laruns di 200,5 km, terz'ultima frazione della Grand Boucle. Sul traguardo dell'ultimo tappone pirenaico,

Tour de France 2018 : Chris Froome abdica. La doppietta Giro-Tour resta tabù. Impossibile vincerle entrambe nel ciclismo moderno? : La doppietta Giro-Tour resta un tabù: l’ultimo a riuscirci è stato Marco Pantani nella magica estate del 1998, sono passati vent’anni e ancora nessuno ha eguagliato le gesta del Pirata. Chris Froome aveva iniziato la stagione proprio con l’obiettivo di centrare la mitica accoppiata, puntava a entrare nella leggenda dei pedali trionfando anche per la quarta volta consecutiva in una grande corsa a tappe (eguagliando così i record ...

Tour de France - le classifiche : Pozzovivo orgoglio italiano e la Bahrain Merida può ancora sognare il numero giallo. Sagan a rischio tempo massimo [LIVE] : Tour de France, ecco le nuove classifiche: Pozzovivo risale al 18° posto nella generale, è il miglior italiano E’ Domenico Pozzovivo l’orgoglio italiano in questo Tour de France n° 105: lo scalatore lucano del Team Bahrain-Merida, arrivato in Francia dopo un Giro d’Italia da protagonista (5° nella classifica finale, il suo miglior risultato di sempre in una grande corsa a tappe) per aiutare Vincenzo Nibali, è adesso il ...

Tour de France - a Roglic l'ultimo traguardo sui Pirenei. Thomas ancora in giallo : LARUNS - Primoz Roglic ha vinto oggi la 19ª tappa del Tour de France 2018, la Lourdes-Laruns , di 200.5 chilometri. Sul traguardo dei Pirenei Atlantici, nella Nuova Aquitania, il ciclista sloveno ...

Tour de France - Roglic fa l impresa sui Pirenei Froome giù dal podio - Thomas resta in giallo : Primoz Roglic ha vinto la 19a tappa del Tour de France 2018, la Lourdes-Laruns, di 200.5 chilometri. Sul traguardo dei Pirenei Atlantici, nella Nuova Aquitania, il ciclista sloveno si è imposto in ...

Tour de France 2018 - le altre classifiche : Peter Sagan vince la maglia verde - Julian Alaphilippe si tinge a pois : L’ultimo tappone pirenaico ha ufficializzato le altre classifiche del Tour de France. Peter Sagan ha vinto la classifica a punti (maglia verde), Julian Alaphilippe ha conquistato la classifica per gli scalatori (maglia a pois), Pierre Roger LaTour è il miglior giovane (maglia bianca). I tre leader dovranno semplicemente arrivare a Parigi per salire sui relativi podi. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): RANK RIDER RIDER ...

Classifica Tour de France 2018 : Geraint Thomas ipoteca la Grande Boucle! Roglic - Dumoulin e Froome per il podio : Geraint Thomas ha ipotecato il Tour de France 2018. Il gallese è ormai a un passo dalla conquista della Grande Boucle: il capitano del Team Sky non ha minimamente sofferto nell’ultimo tappone pirenaico, ha retto su Touralet e Aubisque e conserva la maglia gialla. Domani il 32enne sarà chiamato all’ultima fatica nella cronometro individuale ma ormai il più sembra fatto. Oggi Primoz Roglic ha attaccato a ripetizione, in discesa è poi ...

Tour de France 2018 - Primoz Roglic stacca tutti in discesa nel tappone pirenaico. Thomas gestisce - Froome esce dal podio : Coraggio e classe: Primoz Roglic è il grandissimo protagonista della diciannovesima tappa del Tour de France 2018. Le ultime salite della Grande Boucle mettono in mostra uno spettacolo unico: i big si affrontano in un testa a testa eccezionale, sui Pirenei, nella frazione partita da Lourdes e giunta a Laruns se le danno di santa ragione, ma ad aver ragione è ancora una volta è il Team Sky, che gestisce al meglio la situazione e conquista, ...

Tour de France – Roglic è… Primoz a Laruns - lo sloveno vince la 19ª tappa e sogna il podio : Thomas ipoteca la vittoria finale : Il corridore della Lotto Jumbo vince la diciannovesima tappa del Tour de France, riaprendo completamente i giochi per il podio. Geraint Thomas ipoteca la vittoria finale Splendida vittoria di Primoz Roglic nella diciannovesima tappa del Tour de France, il corridore sloveno fa saltare il banco a Laruns e sale sul podio della classifica generale. Ventiduesima vittoria in carriera, la seconda sulle strade transalpine per l’atleta della ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Saint-Pée-sur-Nivelle-Espelette. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : In programma per la giornata di domani (sabato 28 luglio) la ventesima tappa del Tour de France 2018, la cronometro individuale da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette, per un totale di 31km. Frazione decisiva in ottica classifica generale, per i big sarà l’ultima possibilità per accaparrarsi il simbolo del primato ed essere incoronati vincitori della 105a edizione della Grande Boucle sotto l’Arco di Trionfo, al termine della passerella ...

Tour de France LIVE - Lourdes-Laruns in DIRETTA : entra nel vivo il tappone pirenaico : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Loudes-Laruns, diciannovesima tappa del Tour de France 2018. Il tappone pirenaico sta per entrare nel vivo, ultima giornata in montagna per la Grande Boucle: oggi chi vuole vincere la maglia e provare a mettere in difficoltà Geraint Thomas deve osare il tutto per tutto. Non c’è più domani, non c’è più spazio per aspettare: bisogna dare l’anima tra Tourmalet e Aubisque se si vuole ...

