Tour de France 2018 | le pagelle della diciannovesima tappa Primoz Roglic dà spettacolo

Tour de France 2018 : chi è Primoz Roglic. Un corridore completo che arriva dal salto con gli sci. Podio nel mirino : Primoz Roglic è indubbiamente il personaggio del giorno al Tour de France, la diciannovesima tappa ha incoronato definitivamente questo 28enne arrivato al ciclismo che conta soltanto da un paio di stagioni e subito esploso nel circuito di massimo livello. Lo sloveno, infatti, vanta un passato nel salto con gli sci: nel 2007 aveva conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali juniores e aveva anche debuttato tra i seniores ma poi aveva ...

Tour de France 2018 : Geraint Thomas ha la vittoria in mano. A cronometro si difende bene - tanti 2’05” di vantaggio su Dumoulin : Geraint Thomas è ad un passo dalla conquista della maglia gialla al Tour de France 2018. Il capitano del Team Sky ha gestito in modo perfetto l’ultimo tappone sui Pirenei e ora dovrà difendere il proprio vantaggio nella cronometro di domani per entrare nella storia della Grande Boucle. Il britannico partirà da Saint-Pée-sur-Nivelle con 2’05” di margine su Tom Dumoulin e 2’24” su Primoz Roglic. Stiamo parlando di distacchi importanti, ma ...

Tour de France 2018 - Geraint Thomas : “Parigi è più vicina - vantaggio importante ma devo superare la crono. Sono troppo felice” : Geraint Thomas ha ormai ipotecato la conquista del Tour de France 2018: il gallese ha controllato la situazione anche durante l’ultimo tappone pirenaico e ha così rafforzato la maglia gialla nonostante l’affondo finale di Primoz Roglic. Il capitano del Team Sky ora ha due minuti abbondanti di vantaggio su Tom Dumoulin e proprio sullo sloveno: domani dovrà semplicemente amministrare nella cronometro conclusiva per poi festeggiare ...

Tour de France - Primoz Roglic : “Troppo felice - che bello vincere! Ora sono sul podio - domani darò il massimo” : Primoz Roglic ha conquistato la 19esima tappa del Tour de France 2018 grazie a una bellissima azione personale lungo la discesa dell’Aubisque. Nel cuore dei Pirenei, lo sloveno ha cercato più volte di mettere in difficoltà Geraint Thomas, Tom Dumoulin e Chris Froome staccandoli poi definitivamente con un numero di altissima classe che gli ha permesso di conquistare il primo successo nella Grande Boucle. Il capitano nella LottoNL Jumbo si ...

Tour de France 2018 : Chris Froome abdica. La doppietta Giro-Tour resta tabù. Impossibile vincerle entrambe nel ciclismo moderno? : La doppietta Giro-Tour resta un tabù: l’ultimo a riuscirci è stato Marco Pantani nella magica estate del 1998, sono passati vent’anni e ancora nessuno ha eguagliato le gesta del Pirata. Chris Froome aveva iniziato la stagione proprio con l’obiettivo di centrare la mitica accoppiata, puntava a entrare nella leggenda dei pedali trionfando anche per la quarta volta consecutiva in una grande corsa a tappe (eguagliando così i record ...

Tour de France - le classifiche : Pozzovivo orgoglio italiano e la Bahrain Merida può ancora sognare il numero giallo. Sagan a rischio tempo massimo [LIVE] : Tour de France, ecco le nuove classifiche: Pozzovivo risale al 18° posto nella generale, è il miglior italiano E’ Domenico Pozzovivo l’orgoglio italiano in questo Tour de France n° 105: lo scalatore lucano del Team Bahrain-Merida, arrivato in Francia dopo un Giro d’Italia da protagonista (5° nella classifica finale, il suo miglior risultato di sempre in una grande corsa a tappe) per aiutare Vincenzo Nibali, è adesso il ...

Tour de France - Roglic fa l impresa sui Pirenei Froome giù dal podio - Thomas resta in giallo : Primoz Roglic ha vinto la 19a tappa del Tour de France 2018, la Lourdes-Laruns, di 200.5 chilometri. Sul traguardo dei Pirenei Atlantici, nella Nuova Aquitania, il ciclista sloveno si è imposto in ...

Tour de France 2018 - le altre classifiche : Peter Sagan vince la maglia verde - Julian Alaphilippe si tinge a pois : L’ultimo tappone pirenaico ha ufficializzato le altre classifiche del Tour de France. Peter Sagan ha vinto la classifica a punti (maglia verde), Julian Alaphilippe ha conquistato la classifica per gli scalatori (maglia a pois), Pierre Roger LaTour è il miglior giovane (maglia bianca). I tre leader dovranno semplicemente arrivare a Parigi per salire sui relativi podi. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): RANK RIDER RIDER ...

Classifica Tour de France 2018 : Geraint Thomas ipoteca la Grande Boucle! Roglic - Dumoulin e Froome per il podio : Geraint Thomas ha ipotecato il Tour de France 2018. Il gallese è ormai a un passo dalla conquista della Grande Boucle: il capitano del Team Sky non ha minimamente sofferto nell’ultimo tappone pirenaico, ha retto su Touralet e Aubisque e conserva la maglia gialla. Domani il 32enne sarà chiamato all’ultima fatica nella cronometro individuale ma ormai il più sembra fatto. Oggi Primoz Roglic ha attaccato a ripetizione, in discesa è poi ...

Tour de France 2018 - Primoz Roglic stacca tutti in discesa nel tappone pirenaico. Thomas gestisce - Froome esce dal podio : Coraggio e classe: Primoz Roglic è il grandissimo protagonista della diciannovesima tappa del Tour de France 2018. Le ultime salite della Grande Boucle mettono in mostra uno spettacolo unico: i big si affrontano in un testa a testa eccezionale, sui Pirenei, nella frazione partita da Lourdes e giunta a Laruns se le danno di santa ragione, ma ad aver ragione è ancora una volta è il Team Sky, che gestisce al meglio la situazione e conquista, ...