Totti | “Roma-Parma all’ultima giornata? E’ un segnale”

(Di venerdì 27 luglio 2018) ”Penso che abbiamo pensato tutti la stessa cosa. Posso dire che è un ricordo indimenticabile. Non so se è stato ilo destino ma noi romanisti viviamo anche di questi sogni. Non ne realizziamo tantissimi ma con la testa viaggiamo su livelli mondiali. Se questo calendario ha portato questa partita sarà un segnale”. Francescocommenta così il calendario del prossimo campionato, che all’ultimaprevede Roma-come nel 2001 quando i giallorossi sconfissero 3-1 i ducali e si laurearono campioni d’Italia per la terza e ultima volta. “Eravamo convinti di portare a casa il risultato -ricorda la bandiera della Roma rispondendo alle domande dei tifosi sul profilo Twitter del club giallorosso dal ritiro di San Diego-. Era impossibile perdere quella partita davanti a quegli spettatori. Dopo un anno intero primi in classifica, allenatore forte, ...