Totti | “non penso farò’ l’allenatore | non mi piace”

(Di venerdì 27 luglio 2018) ”Sinceramente non ci, non mi piace”. Francescoallontana l’idea di fare l’allenatore. “Se un giorno mi scatterà qualcosa nella testa ci penserò ma per adesso ho altri pensieri”, aggiunge la bandiera della Roma rispondendo alle domande dei tifosi sul profilo Twitter del club giallorosso dal ritiro di San Diego. (AdnKronos)L'articolo: “nonfarò’ l’allenatore, non mi piace” CalcioWeb.