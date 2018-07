Torna virale su whatsapp l’incredibile bufala sui raggi cosmici di Singapore per la notte

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 luglio 2018) E’tain queste ore sul’incredibilesuidiper ladell’eclissi lunare prevista proprio per stasera. Il testo, giàa più riprese sudal 2016, è delirante eppure in molti ci credono e si spaventano (!?!). Ecco il messaggio-: “URGENTE. Stasera alle 00 : 30-03 : 30 assicurarsi di spegnere il telefono , cellulare , tablet , ecc … e mettere lontano dal corpo . Televisioneha annunciato la notizia. Informi la vostra famiglia e gli amici. Stasera , 12:30-03:30 per il nostro pianeta sarà molto alto di radiazioni. Ipasseranno vicino alla Terra. Quindi, per favore spegnere il telefono cellulare. Non lasciare il dispositivo vicino al corpo , può causare danni terribili. Controllare Google e la NASA BBC News. Invia questo messaggio a tutte le persone che ti ...