Torino | sventò rapina al supermercato Ora è stato assunto | “Sono felicissimo | con

(Di venerdì 27 luglio 2018) Aveva sventato unaal Prestofresco di via Mercadante a, ora quello stessoha deciso di premiarlo e haEwansiha Osahon, 27enne nigeriano richiedente asilo. Il giovane prima delladel 30 giugno scorso chiedeva l’elemosina, ora ha un contratto di apprendiche durerà per tre anni da 25 ore la settimana, altrettante ore le spenderà dietro ai banchi di scuola, con gli insegnanti del consorzio Abele per imparare la lingua italiana. “Sono, con questo lavoro inizia il mio futuro, devo caricare gli scaffali, controllare le scadenze e lavorare in magazzino – racconta con un certo orgoglio a La Repubblica – È il mio primo lavoro vero qui in Italia: non pensavo che il mio gesto, quel sabato mattina, avrebbe portato a tutto questo. Mi ha rivoluzionato la vita”. Domenica Lauro, direttrice del Prestofresco di via ...