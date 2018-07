Torino | primo giorno da commesso per il profugo eroe che ha sventato la

Fca - è il primo giorno di Manley : a Torino incontra la squadra : Subito nella mischia. Senza un attimo di respiro. Le spietate leggi del business non consentono pause neppure di fronte al dramma che si sta consumando all’Universitatsspital, l’ospedale universitario di Zurigo dove dal 26 giugno è ricoverato Sergio Marchionne. Già oggi e domani a Torino il neo amministrato delegato di Fca, Mike Manley, dovrà guida...

Torino-Renate 3-0 : primo gol per Damascan : BORMIO - Dopo il poker alla Pro Patria, il Torino si sbarazza in amichevole anche del Renate , compagine di Serie C. I granata hanno vinto il test a Bormio con il punteggio di 3-0. primo tempo ...

CR7Day - il primo incontro di Ronaldo con i fan a Torino : Cristiano Ronaldo è arrivato al J Medical di Vinovo per le visite mediche di rito prima di cominciare la sua avventura con la Juventus. Ad accoglierlo decine di fan impazziti che si sono radunati già da ieri fuori dai più prestigiosi alberghi torinesi non appena la società bianconera ha mostrato su

Ronaldo a Torino - il primo minuto dell’alieno sceso fra i tifosi bianconeri : È durato un minuto il primo incontro fra Cristiano Ronaldo e i suoi nuovi tifosi. Erano almeno un migliaio quelli dietro le transenne del JMedical, il centro medico della Juventus, dove il portoghese ha iniziato la sua giornata bianconera. Lui è uscito, ha saluto, ha sorriso quanto basta e firmato autografi. Il tutto nei primi sessanta secondi o poco più con il popolo che lo acclamava, aveva superato controlli con il metal detector per vederlo e ...

La diretta del primo giorno di 'scuola Juve' per Cristiano Ronaldo a Torino : Arrivato a Torino domenica pomeriggio a bordo di un piccolo aereo privato proprio mentre a Mosca erano in campo Francia e Croazia per la finale dei Campionati del mondo, Cristiano Ronaldo oggi ha un'agenda molto fitta per il suo primo vero giorno alla Juventus. Vistite mediche, incontro con la squadra, pranzo e conferenza stampa nel pomeriggio, prima di ripartire per qualche altro giorno di meritata vacanza dopo i Mondiali in Russia. ...

La prima finta di Cristiano Ronaldo spiazza tutti. Atterraggio top secret e depistaggi : il primo giorno di CR7 a Torino : Passo e doppio passo, finta e contro finta, come in campo così nella vita quotidiana. Cristiano Ronaldo spiazza tutti, tifosi e giornalisti, e arriva a Torino un giorno prima del previsto. Alle 17.41, mentre la Francia iniziava la sua trionfale avanzata verso la Coppa del Mondo, il portoghese ne ha approfittato per atterrare all'aeroporto Caselle, in gran segreto, con un jet privato. E non solo: di comune accordo con Sagat, la ...

Ritiri Serie A/ Fiorentina - Torino - Sassuolo - Spal e Frosinone al primo giorno di lavoro (oggi 8 luglio) : Ritiri Serie A: tornando oggi domenica 8 luglio 2018 in campo Fiorentina, Sassuolo, Spal, Frosinone e Torino. Sempre al lavoro Udinese e Bologna: oggi raduno per la Roma.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 07:00:00 GMT)

Da Homs a Torino - storia della famiglia Makawi : “Scappati dalla guerra - gestiamo il primo ristorante siriano della città” : Sono arrivati in Italia nel 2016 dalla Siria grazie ai corridoi umanitari e oggi gestiscono il primo ristorante siriano di Torino. È la storia della famiglia Makawi, padre madre e cinque figli, scappata dal regime di Assad e arrivata in Italia: “In Siria facevo il meccanico e avevo un buon stipendio – racconta il titolare del ristorante Jamal Makawi, 54 anni, – ma ad un certo punto il regime ha iniziato a perseguitarci: sono stato in ...

Basket - Pozzecco e Torino : un primo accordo : Torino - E alla fine Torino si buttò nel Poz, o meglio sul Poz. Tanto che c'è chi giura di averlo visto aggirarsi per la città già giovedì sera, partito dopo il pranzo di fine stagione in Fortitudo ...

Juventus - il primo colpo : Emre Can a Torino per la firma : Torino - Conto alla rovescia per vedere Emre Can a Torino. Il 24enne centrocampista tedesco, ingaggiato a parametro zero dal Liverpool, dopo la finale di Champions persa contro il Real Madrid e la ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus show - pazze idee di Genoa e Torino - primo innesto Spal : Giornata caldissima di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A. La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano ...