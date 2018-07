Torino | piazza San Carlo | arrestato quinto responsabile della rapina con spray

La prima finta di Cristiano Ronaldo spiazza tutti. Atterraggio top secret e depistaggi : il primo giorno di CR7 a Torino : Passo e doppio passo, finta e contro finta, come in campo così nella vita quotidiana. Cristiano Ronaldo spiazza tutti, tifosi e giornalisti, e arriva a Torino un giorno prima del previsto. Alle 17.41, mentre la Francia iniziava la sua trionfale avanzata verso la Coppa del Mondo, il portoghese ne ha approfittato per atterrare all'aeroporto Caselle, in gran segreto, con un jet privato. E non solo: di comune accordo con Sagat, la ...

Il nuovo calciatore della Juventus Emre Can in Piazza Castello a Torino attende… Cristiano Ronaldo

Emre Can in Piazza Castello a Torino - ‘prima’ passeggiata da bianconero per il tedesco della Juventus [GALLERY] : Il nuovo calciatore della Juventus Emre Can in Piazza Castello a Torino, i tifosi bianconeri vogliono una foto con lui Emre Can è stato accolto a Torino con calore da parte dei tifosi. Il calciatore tedesco è approdato alla Juventus con il benestare dei supporter bianconeri, che ora vogliono tra le fila della propria squadra anche Cristiano Ronaldo. Emre Can ieri ha fatto la sua apparizione a Piazza Castello a Torino attirando ...

#EuropeanSolidarity - presidio in piazza De Ferrari. PasTorino : 'Atto di civiltà' : Tags: centro cronaca European Solidarity genova luca Pastorino notizie liguria piazza de ferrari porti aperti presidio Precedente

Torino : Appendino a giudizio per Piazza San Carlo : Chiara Appendino, sindaco di Torino, è tra i 15 rinviati a giudizio per i fatti di Piazza San Carlo. Le accuse mosse dalla procura del capoluogo piemontese sono per tutti gli imputati di disastro, lesioni e omicidio colposo. L'indagine verte sull'organizzazione e gestione dell'evento di Piazza.Piazza San Carlo: cosa successeIl 3 giugno 2017 mentre una folla di 30.000 persone stava seguendo la finale di Champions League tra Juventus e Real ...

Torino - in 700 mila all’assalto del villaggio Coldiretti tra piazza Castello e i Giardini Reali : Oltre settecentomila persone hanno visitato nei tre giorni del fine settimana il villaggio Coldiretti a Torino, che ha portato tra piazza Castello e i Giardini Reali Superiori aperti al pubblico per l’occasione, trentamila metri quadrati di mercati, cibo di strada contadino ed esposizioni ad hoc dove è stato possibile acquistare direttamente dagli agricoltori le eccellenze del made in Italy ma anche gustare piatti di altissima qualità con i menu ...

Torino - la maxi rissa di piazza Santa Giulia e la guerra interna tra gli ultras granata : Una guerra, o meglio una battaglia, per l’egemonia tra i gruppi ultras. Una rissa tra sostenitori dello stesso colore, il granata del Torino Fc, ma con diverse mentalità. Da una parte il gruppo più numeroso, gli “ultras granata” che da alcuni anni dominano la curva Maratona. Dall’altra la “Banda Bayer”, che ora si chiama “Hooligans Torino”. Questa è la divisione alla base della gigantesca rissa avvenuta il 14 ottobre scorso in piazza Santa ...

Migranti - in piazza per l Aquarius anche a Milano e Torino l onda dei 'Porti aperti' attraversa l Italia : Non si ferma l'ondata di manifestazioni in tutta Italia per dire 'noi stiamo con l' Aquarius '. Dopo quelle di ieri a Roma, Bari, Palermo, Bologna, Cagliari - solo per citarne alcune - oggi a scendere ...