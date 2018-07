Torino | l’agente di El Shaarawy gela la società di Cairo | “le possibilità che vada in

sportfair

: #Roma, senti l'agente di #ElShaarawy: 'Stephan è felice in giallorosso. Sull'interesse di #Fiorentina e #Torino...'… - peppipatti : #Roma, senti l'agente di #ElShaarawy: 'Stephan è felice in giallorosso. Sull'interesse di #Fiorentina e #Torino...'… - NewsCalcio_24 : #Roma, senti l'agente di #ElShaarawy: 'Stephan è felice in giallorosso. Sull'interesse di #Fiorentina e #Torino...'… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Il fratello-agente di Stephan Elha sottolineato come sia impossibile un trasferimento alIl futuro di Stephan Elsarà con la Roma, è questo quanto si evince dalle parole del fratello-agente Manuel, intervistato ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com. ALFREDO FALCONE Eusebio Di Francesco stima e non poco l’italo-egiziano, che ha deciso di giocarsi le sue carte in maglia giallorossa: “lui a Roma è felice e sta bene. È concentrato sull’inizio di campionato e non pensa ad altro che alla prossima stagione in giallorosso” le parole dell’agente di El. “Posso affermare che resterà alla Roma. Leche si sposti alsono pari a zero, mentre con la Fiorentina non c’è mai stata nessuna trattativa. Pantaleo Corvino è un grande estimatore di Stephan ma escludo un suo trasferimento a Firenze. Per Stephan ...