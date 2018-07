Torino | intesa per Krunic! Acquah ora vede l' Empoli

Droni : protocollo intesa tra Enac e Comune Torino : Roma, 6 giu. (AdnKronos) - L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ( Enac ) e la Città di Torino hanno firmato ieri un protocollo d’ intesa relativo allo sviluppo del settore degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto, i cosiddetti Droni , nel campo dell’innovazione dei servizi e come nuove opportunità di lav

Apple-Volkswagen - l’intesa passa da Torino : Da Wolfsburg alla Silicon Valley passando per Torino. La nuova frontiera delle auto a guida autonoma attraversa l’Atlantico. Il New York Times rivela un accordo tra Apple e Volkswagen per trasformare alcuni furgoni elettrici T6 Transporter in navette a guida autonoma per i dipendenti della Mela. Una partnership che assegna un ruolo di primo piano a...