Torino | arrestato rapinatore di Piazza San Carlo 17enne marocchino creò panico nella

Torino - piazza San Carlo : arrestato quinto responsabile della rapina con spray : Il quinto componente della banda responsabile della rapina con spray al peperoncino è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Torino. Come gli altri autori del gesto, è accusato di aver scatenato il panico in piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione sul maxischermo della finale Juventus-Real Madrid. Durante la fuga dalla massa di persone presenti morì una donna, Erika Pioletti e ci furono più di 1.500 feriti, tra cui Marisa Amato ...

Torino - arrestato il rapinatore del supermercato. Era stato bloccato da richiedente asilo : I carabinieri di Torino hanno fermato l’uomo che il 30 giugno tentò una rapina nel supermercato Presto Fresco in via Mercadante, sventata da Ewansiha Osahon,un 27enne nigeriano richiedente asilo. Le telecamere hanno filmato la scena della rapina in cui si vede il migrante trattenere il rapinatore, Ermes Simone Marinelli, un torinese di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il migrante mentre tratteneva il ladro gli aveva scostato ...

Torino - ai domiciliari sequestra e picchia la compagna : arrestato

Torino - arrestato l'aggressore del project manager dell'ex Moi : Aveva aggredito il project manager del Progetto Moi colpendolo con un pugno in faccia. Irascibile e violento, era uno dei leader della protesta per rallentare il ricollocamento degli stranieri che ...

Torino - abusi su neonati : cagliaritano arrestato - aveva migliaia di foto e video sul pc : In casa nascondeva migliaia di foto e video a carattere pedopornografico, molti con bambini di pochi anni. C'è anche un 40enne di Cagliari tra i 16 indagati dalla Polizia postale di Torino che questa ...

Terrorismo - ricercato da procura di Torino : arrestato in Austria/ Ultime notizie : propaganda Isis sul web : Un giovane 30enne tunisino ricercato dalla procura di Torino con l'accusa di associazione finalizzata al Terrorismo internazionale è stato arrestato in Austria.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 19:10:00 GMT)

Terrorismo - arrestato in Austria ricercato dalla procura di Torino : È stato arrestato in Austria un giovane tunisino ricercato dalla procura di Torino per associazione finalizzata al Terrorismo internazionale. Si tratta di Tebini Bilel, 30 anni, componente di un ...

Torino - ex ballerina segregata e violentata per mesi/ Ultime notizie : arrestato 39enne rumeno : Torino, ex ballerina segregata e violentata per mesi: arrestato 39enne rumeno per violenza sessuale e denunciato per sequestro di persona e lesioni gravi. Le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 18:40:00 GMT)

Torino, una donna è stata segregata e violentata per mesi: arrestato un rumeno Quando l'ha costretta a seguirlo al supermercato, lei è riuscita a scappare e a dare l'allarme

Torino - segregata e violentata per sei mesi : arrestato un romeno : Per sei mesi ha tenuto segregata in una stanza, chiusa con una grossa catena, una donna, violentandola ripetutamente e picchiandola. Un romeno di 39 anni è stato arrestato per violenza sessuale e ...