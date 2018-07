Tor Vergata | accordo con Ics | 13 milioni per riqualificare l' Ateneo

Roma : Università Tor Vergata - torna simulazione test d’ingresso : Roma – Anche quest’anno torna “testa il test”, la simulazione gratuita- in aula- dei quiz ministeriali per l’accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato per l’anno accademico 2018/19, organizzata dall’Universita’ degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Chiuse le iscrizioni per gli oltre 1000 posti disponibili per le simulazioni di Ingegneria Edile-Architettura, Professioni Sanitarie, ...