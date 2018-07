superguidatv

: Tomorrowland 2018 su Rai 4: ecco quando - SuperGuidaTV : Tomorrowland 2018 su Rai 4: ecco quando - anto20_93 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - EndCent : Pronti al Tomorrowland? Domani al Parco di Monza ? #UnitewithTomorrowland -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Arriva su Rai 1 una serata speciale dedicata a, il più importante festival di musica dance ed elettronica.tutte le anticipazioniapproda in tv con due prime serate evento dedicato a tutti gli appassionati di musica dance ed elettronica. L’evento musicale sarà raccontato in diretta da Ema Stokholma e Gianluca Gazzoli su Rai 4.tutte le anticipazioni e come seguire il festival in tv!su Rai4:Sabato 28 luglio e domenica 29 luglio andrà in onda su Rai4 l’evento musicale. Si tratta del più celebre festival di musica dance ed elettronica al mondo raccontato in diretta da Ema Stokholma e Gianluca Gazzoli. Spazio alle emozioni per raccontare ed ascoltare in diretta i set degli artisti ospiti che si alterneranno sul palco fino alla cerimonia di chiusura prevista per domenica 29 ...