Tiro a Segno – Campionati italiani | doppietta per Zublasing nella nella 3posizioni

Tiro a Segno – Campionati italiani : Genovesi d’oro a Bologna : Tantissime sfide a Bologna ai Campionati italiani di Tiro a Segno: Maura Genovesi d’oro nella pistola femminile Giornata ricca di competizioni ai Campionati italiani di Bologna. Nella pistola sportiva femminile medaglia d’oro per Maura Genovesi (Lucca) che in finale ha battuto la tiratrice romana Deborah Allocca con il punteggio di 26 -22, egualiando il record italiano. In terza posizione si è piazzata Rebecca Lesti ...

Tiro a segno - il Poligono di Bologna ospiterà l’edizione 2018 della Finale dei Campionati Italiani - Seniores - Juniores e Para : Presso il Poligono di Bologna si svolgeranno le finali dei Campionati Italiani, Seniores, Juniores e Para di Tiro a segno Dal 25 al 29 luglio 2018 il Poligono di Bologna ospiterà l’edizione 2018 della Finale dei Campionati Italiani, Seniores, Juniores e Para. Saranno presenti circa 1370 tiratori e tiratrici per un totale di 2168 prestazioni. In questa edizione la Regione più rappresentata sarà la Lombardia con 170 tiratori seguita da ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : MARCO SUPPINI ORO nella carabina 50m tre posizioni : La seconda tappa di Coppa del Mondo junior di Tiro a segno si conclude con il fantastico successo di MARCO SUPPINI nella carabina 50m tre posizioni. Una vittoria che arricchisce ulteriormente il medagliere dell’Italia nella spedizione di Suhl (Germania) che, compresi i risultati nel Tiro a volo, guadagna 4 ori, 5 argenti e 8 bronzi conquistando il terzo posto nella graduatoria generale dietro all’incontrastabile India e alla Cina. Il ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : due podi per l’Italia tra pistola e carabina : Tre finali oggi nella tappa tedesca di Coppa del Mondo junior di Tiro a segno in corso a Suhl: per l’Italia arrivano due podi, un secondo ed un terzo posto, in altrettante specialità. Veccaro-Campostrini-Aria seconde nella classifica a squadre della pistola da 10 metri femminile, e Benetti-Suppini terzi nella carabina mista da 10 metri. Nella pistola da 10 metri femminile vittoria e record del Mondo dell’indiana Manu Bhaker a quota ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : tutti gli italiani in gara lontani dalla top10 : Terza giornata al poligono per la Coppa del Mondo junior di Tiro a segno che sta facendo tappa a Suhl , Germania, . I tiratori italiani non hanno brillato nelle competizioni previste per oggi, nessuno ha ottenuto la qualificazione in finale. ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : poca gloria per gli azzurrini nella carabina da 10 metri : Prime finali anche per il Tiro a segno nella tappa della Coppa del Mondo junior scattata ieri a Suhl, in Germania: nella carabina da 10 metri, sia maschile che femminile, poca gloria per gli azzurrini, tutti piuttosto indietro in fase di qualifica e lontani dagli otto posti di finale. nella carabina 10 metri maschile vittoria dell’indiano Hriday Hazarika con 248.7, davanti al tedesco Maximilian Ulbrich, secondo con 248.4. Terzo il cinese ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : due ottimi bronzi per l’Italia nella prima giornata : prima giornata di gare in Coppa del Mondo junior di Tiro a segno, che si disputa a Suhl (Germania). Arrivano già ottime notizie dal poligono maschile e femminile: nella carabina 50m donne Sofia Benetti raggiunge il terzo posto, stesso risultato anche nella prova a squadre della pistola 50m uomini. Andiamo con ordine: la prima italiana a sparare è proprio la tiratrice di Appiano San Michele nella carabina 50m, che attraverso una prestazione ...

Tiro a segno - Giochi del Mediterraneo 2018 : Simon Weithaler bronzo - Martina Ziviani sfiora l’oro per un solo decimo! : In poco tempo arrivano due prestigiosi podi nel Tiro a segno, in particolare nella carabina 10m, ai Giochi del Mediterraneo 2018. Martina Ziviani, dopo il miglior punteggio in qualificazione, è argento in campo femminile; tra gli uomini invece Simon Weithaler conquista il gradino più basso del podio. Un solo decimo di punto separa Martina Ziviani dalla medaglia del metallo più prestigioso nella carabina 10m femminile. L’azzurra si mette al ...

Tiro a segno - Giochi del Mediterraneo 2018 : Dario Di Martino settimo nella pistola 10m : Non vi erano tante speranze di medaglia per gli azzurri nella prima giornata di Tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo 2018. Tre italiani in gara nelle competizioni maschile e femminile dedicate alla pistola 10m, con l’obiettivo di approdare in finale raggiunto soltanto da Dario Di Martino, che alla fine chiude settimo nella rassegna a Tre Cerchi. Più sfortunati Alessio Torracchi e Rebecca Resti, eliminati nel round di qualificazione per ...

Tiro a segno - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Lorenzo Bacci e Dario Di Martino per l’oro? : Sette azzurri per quattro gare: questo il contingente italiano del Tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo. A Tarragona in Spagna, si terranno soltanto quattro finali, tutte da 10 metri: domenica 24 sarà la volta della pistola, maschile e femminile, mentre lunedì 25 toccherà alla carabina, maschile e femminile. In tutti i casi eliminatorie e finali nella stessa giornata. Sette gli azzurri in gara: a difendere il tricolore nelle ...