Tinder & Co | il dress code per la foto profilo

(Di venerdì 27 luglio 2018) Se siete single e magari abitate in una grande città, forse sarete già iscritte o ne avrete sentito parlare dalle vostre amiche, che vi avranno invitato a farlo. Le app di incontri, infatti, sono sempre più diffuse anche in Italia, e promettono «amore e altre catastrofi» (parafrasando il titolo di un celebre film) con un semplice swipe. La più famosa è sicuramente, ma ce ne sono tante altre, ognuna con una sua particolarità. Da Once che ci mostra un solo, selezionato per noi, al giorno, a Bumble e Happn, la prima che permette solo alla donna di fare la prima mossa e la seconda che funziona sulla base dei luoghi che visitiamo, permettendoci di rintracciare quel ragazzo tanto carino che avevamo visto sulla metro e che non abbiamo avuto il coraggio di avvicinare. Fino a Raya, nuovissima arrivata anche in Europa, che seleziona solo profili di alto livello e che, una volta ...