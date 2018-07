Tiger Day | WWF | ecco le straordinarie immagini di mamma tigre con 4 cuccioli VIDEO

meteoweb.eu

: Tiger Day: WWF lancia una campagna dedicata ai gatti e ai loro … – Felicità Pubblica - forumcani : Tiger Day: WWF lancia una campagna dedicata ai gatti e ai loro … – Felicità Pubblica - GallazziFabio : RT @WWFitalia: L'obiettivo del @WWF è di raddoppiare il numero di #tigri rimaste in #natura entro il 2022, oggi sono 3.890 - Mitramacco : RT @Viaggialverde: WWF, Tigri protagoniste il 29 luglio con il tiger Day -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Uno straordinariodi unafamily è stato realizzato dal WWF nelle foreste di Sumatra centrale, in Indonesia, sito World Heritage UNESCO. Le spettacolarimostrano treseguire la loro, poi li vediamo cresciuti nella fase di “subadulti”, successivamente l’incontro di “Rima” con un maschio e nei secondi finali una nuova cucciolata, questa volta con 4 piccoli. “Questoè una meraviglioso esempio di come le tigri si riproducono ‘come gatti’ “se hanno un habitat protetto, abbastanza prede e sono lasciate in pace. Per raggiungere l’obiettivo TX2 (raddoppiare i numeri dellaallo stato selvatico entro il 2020) abbiamo bisogno della collaborazione di governi, aziende, comunità locali e di tutti coloro che si occupano diper sostenere gli sforzi di conservazione”, ha dichiarato Michael Baltzer, leader del WWFs Alive che ...