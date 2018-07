The Sojourn è un ispirato puzzle game in prima persona in arrivo il prossimo anno su PS4

eurogamer

(Di venerdì 27 luglio 2018) L'editore Iceberg Interactive e lo sviluppatore Shifting Tides hannunciato The, uninper PlayStation 4, Xbox One e PC innel 2019. nel gioco, i giocatori attraversano mondi paralleli di luce e buio, alla ricerca di risposte che riguardano la natura della realtà.Ecco una panoramica del gioco, pubblicata da Iceberg Interactive e riportata da Gematsu:"Sei nato in una terra bella e pura, ma tutto non è come sembra. L'oscurità filtra attraverso ogni fessura e forma le fondamenta del mondo in cui vivi. Apri gli occhi sulle ombre del mondo per scoprire la verità nascosta".Read more…