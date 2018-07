The Division 2 | nessuna esclusiva temporale per i DLC

The Division 2 : il numero di registrazioni alla beta superano quelle di tutti gli altri titoli Ubisoft : Ubisoft mise in piedi una maestosa campagna pubblicitaria per il lancio del suo TPS\MMO The Division ma a causa dei pochi contenuti con cui il titolo arrivò sul mercato, l'hype inizialmente generatosi andò pian piano scemando.Massive si è però messa subito all'opera e ha lavorato dietro le quinte per arricchire il gioco sempre di più, introducendo armi, missioni, eventi e effettuando operazioni di bilanciamento, senza contare le 3 espansioni che ...

The Division 2 a Washington DC - perchè Ubisoft ha scelto la capitale degli USA? : Tutti coloro che hanno assistito alla conferenza Ubisoft dell'E3 2018 sapranno che l'ambientazione prefissata per The Division 2 sarà Washington DC. La capitale degli Stati Uniti d'America si presta infatti a set delle operazioni del nuovo capitolo della serie curata dal publisher transalpino, dopo che il capostipite aveva portato gli utenti a zonzo per le strade di una New York semi deserta e parzialmente abbandonata. Le differenze ...

Come miglierà The Division 2 - il punto su storia e novità inedite : Come migliorerà The Division 2 rispetto al primo capitolo? Questa è un'annosa domanda che si è chiesto più di un giocatore, soprattutto gli appassionati e coloro che giocano assiduamente con questo franchise di Ubisoft. Secondo la casa francese il gioco migliorerà sotto molti aspetti, sia di gameplay che gunplay, ma le ultime notizie si sono concentrate sui miglioramenti dal puto di vista narrativo. Anche se il primo The Division aveva una ...

La storia di The Division 2 sarà fortemente focalizzata sui sopravvissuti : The Division 2 sembra un miglioramento piuttosto significativo rispetto al suo predecessore sotto molti importanti aspetti e quello che attira l'attenzione di più è l'impostazione narrativa. The Division aveva una premessa interessante, ma molti ritenevano che non fosse riuscito a capitalizzare su questo, era, in effetti, un importante punto critico per un certo numero di giocatori.Recentemente Gamingbolt ha avuto l'occasione di intervistare il ...

Come la campagna di The Division 2 e l’end game saranno godibili anche in solitaria : Tom Clancy’s The Division 2, così Come il primo capitolo, avranno una componente multiplayer che sarà fondamentale, anche se non sarà l'unico modo di giocare il titolo di Ubisoft. La casa francese ha infatti assicurato che il gioco avrà una campagna di tutto rispetto. Questa potrà essere quindi giocata e apprezzata anche da coloro che vogliono giocare in singolo. Ma sarà davvero un single player? In ogni caso a parlare dell'esperienza in ...

The Division 2 avrà una campagna massiccia e densa di misteri : The Division 2 sta facendo parlare di sé da tempo e dopo averne avuto un assaggio all'E3 oggi possiamo scoprire qualcosa di nuovo in merito alla campagna, nonostante il comparto multiplayer online rappresenterà comunque il piatto forte dell'esperienza di gioco.Come riporta Gamigbolt il direttore creativo Chadi El-Zibaoui ha promesso che The Division 2 offrirà una campagna corposa e godibile anche per gli amanti del single player: "Il gioco è ...

La moda invade The Division 2 : si potranno indossare equipaggiamenti griffati : The Division 2 permetterà ai videogiocatori di indossare equipaggiamenti di marca. Il secondo capitolo del gioco di ruolo online firmato Massive Entertainment e prodotto da Ubisoft, in uscita il 15 marzo 2019 per Pc, Xbox One e PlayStation 4, offrirà infatti un sistema di personalizzazione che prevede armamentari di marca. The Division 2 aggiungerà quindi alla tradizionale customizzazione del personaggio anche un sistema aggiuntivo chiamato ...

Come cambia The Division 2 - novità sul ruolo dei civili : non saranno inutili : In The Division 2 i civili partecipano alla battaglia, ma i giocatori potranno scegliere se aiutarli o ignorarli. Ubisoft ha confermato che il nuovo capitolo del gioco sarà composto da alcuni eventi dinamici e darà un ruolo più importante ai civili.Il primo capitolo di The Division aveva un elemento che era stato considerato abbastanza inutile nel gioco, appunto i civili, ma è stato confermato che questi saranno presenti anche in The Division 2 ...

In The Division 2 i civili partecipano alla battaglia e i giocatori potranno scegliere se aiutarli o ignorarli : Il primo The Division presentava un elemento abbastanza inutile nel mondo del gioco, ovvero i civili, ma a quanto pare, il nuovo The Division 2 apporterà interessanti modifiche a quelli che erano in precedenza solamente degli NPC di contorno. Come segnala Segmentnext, i civili presenti in The Division 2 avranno un ruolo molto più importante da svolgere e potranno contrattaccare e assumere il controllo di diversi punti della mappa.Tuttavia, ...

Novità sull’endgame di The Division 2 - diversi Raid nell’Anno 1 : The Division 2 avrà diversi Raid durante l'Anno 1. Sono stati finalmente svelati da Ubisoft nuovi dettagli riferiti alle attività end-game dei giocatori, quindi presto arriveranno delle Novità molto interessanti. In effetti Ubisoft ha già spiegato che i suoi sviluppatori intendono portare avanti un approfondimento proprio sulle attività di end-game. I dettagli sono stati rivelati dal creative director Julian Gerighty in un'intervista a GamerTag ...

The Division 2 : il gioco avrà diversi Raid nell'Anno 1 : Ubisoft sta dimostrando di aver intenzione di approfondire le attività di end-game dei giocatori, offrendo fin da subito diversi Raid e diverse alternative ai giocatori per quant origuarda l'attività di end-game.Come riporta Gamingbolt infatti The Division 2 rappresenta uno dei titoli di punta di Ubisoft all'E3 2018, e gli sviluppatori promettono una maggiore varietà di contenuti nonché un end-game più massiccio e duraturo.Naturalmente si parla ...

Come saranno le microtransazioni di The Division 2 - novità sull’endgame : Ubisoft ha annunciato che The Division 2 avrà delle microtransazioni simili al primo capitolo, ma non ci sono ancora notizie sulle Loot Box, Come riporta GamingBolt. La presentazione di The Division 2 all'E3 2018 ha dato nuove speranze ai fan. Il nuovo capitolo introduce nuovi elementi Come scenari più ampi, una nuova componente survival e crafting più marcato. Il lancio però dovrebbe essere accompagnato da una mole maggiore di contenuti. L'end ...

The Division 2 presenterà microtransazioni simili al primo capitolo : La presentazione di The Division 2 sul palco dell'E3 2018 ha lasciato speranzosi i fan rimasti scottati col primo capitolo. A quanto sembra il nuovo capitolo porta in campo nuovi elementi come scenari più ampi, componente survival e crafting più marcato ed in generale una mole maggiore di contenuti al lancio.Come riporta Gamingbolt, l'Associate Creative Director Chadi El-Zibaoui ha affermato durante un'intervista esclusiva:Read more…

E3 2018 : The Division 2 - prova : Quello che unisce The Division a Destiny è un... destino (scusate il gioco di parole) davvero curioso. Il blockbuster di Activision, infatti, è uscito nel 2014 ed è stato capace di ridefinire il mondo dei videogame, introducendo su console e poi su PC un genere che ancora mancava. Il successo iniziale è stato esplosivo, poi però come quegli artisti troppo attaccati alle proprie opere, Bungie ha dato un ritocchino qui, una cesellata là, e con la ...