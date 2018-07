Tennis | Wimbledon si evolve? ' Pensiamo all' erba sintetica'

Tennis - rivoluzione a Wimbledon : si pensa all’erba sintetica : rivoluzione in vista per Wimbledon: l'idea è quella di inserire una parte di erba sintetica nei campi del torneo londinese. L'articolo Tennis, rivoluzione a Wimbledon: si pensa all’erba sintetica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tennis - il torneo di Wimbledon in esclusiva su Sky fino al 2022 : Per i prossimi 4 anni il torneo di Wimbledon sarà visibile in esclusiva su Sky

Wimbledon – Il retroscena firmato Volandri : “Djokovic? Voleva ritirarsi dal Tennis! Vi dico tutto” : L’ex tennista italiano, Filippo Volandri, svela un curioso retroscena su Novak Djokovic: il neo campione di Wimbledon, dopo aver perso a Miami Voleva ritirarsi Allegro e sorridente, applaudito anche dal piccolo Stefan sugli spalti, Novak Djokovic è tornato al successo alzando al cielo il quarto trofeo di Wimbledon della sua carriera. Un ritorno attesissimo dai fan, ma per certi versi anche inaspettato: Djokovic nelle ultime ...

Tennis - Djokovic trionfa a Wimbledon : 18.18 Il Tennis mondiale riabbraccia un campione. Reduce da 15 mesi di calvario per i problemi al gomito, Novak Djokovic conquista il suo quarto titolo di Wimbledon (i precedenti 2011,2014,2015) A senso unico la finale con il gigante sudafricano Kevin Anderson:62 62 76 (3) in 2h18'. Il temuto servizio di Anderson non fa la differenza. Il serbo fa due break a set nelle prime due frazioni, il sudafricano prova a resistere nel terzo,ma sciupa 4 ...

Tennis - Wimbledon : trionfa Djokovic - Anderson ko in finale : LONDRA - Novak Djokovic ha vinto il torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione. Il serbo, testa di serie numero 12, ha battuto in finale in tre set il sudafricano Kevin Anderson, numero 8 del ...

Tennis - LIVE : Djokovic-Anderson - chi si prende Wimbledon? : Djokovic e Kevin Anderson per la finale della 132esima edizione di Wimbledon. In palio per il serbo la quarta corona dei Championships, dopo quelle conquistate nel 2011, 2014 e 2015, e lo Slam numero ...

Wimbledon 2018 - Angelique Kerber : “Ho espresso il miglior miglior Tennis”; Serena Williams : “Ci riproverò!” : Angelique Kerber ce l’ha fatta. La tedesca fa suo il titolo 2018 di Wimbledon sconfiggendo la “Regina” Serena Williams, sette volte vincitrice del torneo, in un incontro in cui la teutonica ha espresso un tennis di altissimo profilo contro cui anche l’americana ha potuto fare poco. Si tratta del terzo Major in bacheca per la Kerber ed è la rivincita dell’atto conclusivo 2016 quando Serena si impose. Una sfida ...

Wimbledon - Lewis Hamilton dall’amica Serena Williams : il pilota di F1 sostiene la Tennista presenziando al match e sui social : Lewis Hamilton al campo centrale di Wimbledon, il britannico sostiene l’amica Serena Williams impegnata oggi nella finale del torneo femminile Lewis Hamilton in queste ore è a Wimbledon nelle vesti di spettatore della finale femminile, che vedrà protagonista la sua amica Serena Williams. La tennista statunitense, che affronterà la tedesca Angelique Kerber, può vantare il sostegno del pilota di Formula Uno, suo supporter da sempre. ...

Tennis - Wimbledon : Djokovic vola in finale - Rafa si arrende 10-8 al quinto set : Domani, nell'atto conclusivo del prestigioso torneo britannico, il serbo affronterà il gigante, maratoneta sudafricano Kevin Anderson, otto del mondo e del seeding. Per Djokovic quella di domani sarà ...

Tennis - sabato stellare a Wimbledon tra Nadal-Djokovic e la finale donne : Le cifre del torneo raccontano quello che sarà il canovaccio tattico del match: Serena, numero 181 del mondo, ma è già 28, e onorata comunque della testa di serie numero 25, è la giocatrice che ha ...

Wimbledon - maratona di 6 ore e 32 minuti : è la seconda partita più lunga della storia del Tennis : maratona da record al torneo di Wimbledon , dove la semifinale del torneo maschile tra il sudafricano Kevin Anderson e l'americano John Isner è finita col punteggio di 7-6, 6-7,6-7, 6-4, 26-24 dopo 6 ...

Wimbledon e la semifinale infinita : quando il Tennis diventa un romanzo : E' forse il momento più romantica dello sport: è una delle poche situazioni agonistiche in cui non c'è, per regola, una fine scritta. Se uno dei due tennisti non strappa il servizio all'avversario, ...

Tennis - Wimbledon Anderson vince la semifinale più lunga della storia. Isner cede 26-24 al quinto : Altro che fast Tennis: questa partita ha rimpolpato le fila di chi vorrebbe un Tennis meno 'bum bum', meno influenzato dalla potenza dei servizi, in modo che lo sport della racchetta venisse ...

Tennis - Wimbledon under 18 : finisce ai quarti il sogno di Musetti : Dura un set il sogno di Lorenzo Musetti di prolungare fino alla semifinale la sua permanenza nel tabellone under 18 di Wimbledon. Il 16enne di Carrara vince il tie-break di un primo parziale giocato ...