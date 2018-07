Tennis | paura per Novak Djokovic | rapito il nonno della moglie

Novak Djokovic - momenti di paura per il Tennista : il nonno della moglie trovato legato ad un pilone dell’alta tensione : momenti di paura per Novak Djokovic. Il nonno della moglie, Jelena Ristic, è stato trovato legato ad un pilone dell’alta tensione a cinque chilometri da casa sua, nella Serbia centrale, dopo essere stato aggredito, sequestrato e rapinato nella notte fra mercoledì e giovedì. L’ufficio stampa del campione di tennis di Belgrado, citato dai media serbi, ha fatto sapere in una nota che la famiglia è “in uno stato di shock completo per ciò che è ...

Paura per la famiglia Djokovic : il suocero del Tennista trovato legato a un palo della luce : Momenti di Paura per il nonno di Jelena Ristic, moglie del campione di tennis Novak Djokovic: l'uomo di 85 anni è stato trovato legato a un pilone dell'alta tensione a 5 chilometri da casa.Il terribile fatto è accaduto nei pressi di Ljig, 50 chilometri a sud di Belgrado, nella notte fra mercoledì 25 luglio e giovedì 26. L'ufficio stampa di Novak Djokovic, citato dai media serbi, ha fatto sapere in una nota che la famiglia è "in uno stato di choc ...

Tennis ATP Stoccarda 2018 : Roger Federer piega Milos Raonic in finale. Il “Maestro” fa paura pensando a Wimbledon : Roger Federer colpisce ancora. Reduce dal ritorno sul trono del Tennis mondiale, grazie al successo sull’australiano Nick Kyrgios in semifinale, “Sua Maestà” infligge una dura lezione di Tennis al n.35 del ranking, ex top10, Milos Raonic, sconfitto 6-4 7-6 in 1 ora e 20 minuti di partita nella finale dell’ATP di Stoccarda (Germania). L’erba è sempre amica del “Maestro“ e, dopo aver lasciato il ...