Tennis | la famiglia di Djokovic sotto choc | tentato sequestro del nonno della moglie

Paura per la famiglia Djokovic : il suocero del Tennista trovato legato a un palo della luce : Momenti di Paura per il nonno di Jelena Ristic, moglie del campione di tennis Novak Djokovic: l'uomo di 85 anni è stato trovato legato a un pilone dell'alta tensione a 5 chilometri da casa.Il terribile fatto è accaduto nei pressi di Ljig, 50 chilometri a sud di Belgrado, nella notte fra mercoledì 25 luglio e giovedì 26. L'ufficio stampa di Novak Djokovic, citato dai media serbi, ha fatto sapere in una nota che la famiglia è "in uno stato di choc ...