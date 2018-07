Tennis | Djokovic sotto shock | sequestrato il nonno della moglie

Paura per la famiglia Djokovic : il suocero del Tennista trovato legato a un palo della luce : Momenti di Paura per il nonno di Jelena Ristic, moglie del campione di tennis Novak Djokovic: l'uomo di 85 anni è stato trovato legato a un pilone dell'alta tensione a 5 chilometri da casa.Il terribile fatto è accaduto nei pressi di Ljig, 50 chilometri a sud di Belgrado, nella notte fra mercoledì 25 luglio e giovedì 26. L'ufficio stampa di Novak Djokovic, citato dai media serbi, ha fatto sapere in una nota che la famiglia è "in uno stato di choc ...

Wimbledon – Il retroscena firmato Volandri : “Djokovic? Voleva ritirarsi dal Tennis! Vi dico tutto” : L’ex tennista italiano, Filippo Volandri, svela un curioso retroscena su Novak Djokovic: il neo campione di Wimbledon, dopo aver perso a Miami Voleva ritirarsi Allegro e sorridente, applaudito anche dal piccolo Stefan sugli spalti, Novak Djokovic è tornato al successo alzando al cielo il quarto trofeo di Wimbledon della sua carriera. Un ritorno attesissimo dai fan, ma per certi versi anche inaspettato: Djokovic nelle ultime ...

Tennis - il ritorno di Djokovic - l'ultimo dei grandi "vecchi" : Il resto del mondo è rimasto ancora al palo, la next-gen spazzata. Marin Cilic, vittorioso all'Open degli Stati Uniti del 2014, è l'ultimo nuovo arrivato nel club dei vincitori Slam. Sono passati 4 ...

Tennis - Ranking ATP (16 luglio) : Rafael Nadal rafforza la propria leadership. Djokovic nella top10 - Fognini n.1 italiano : Rafael Nadal rafforza la propria leadership nel Ranking ATP dopo il torneo di Wimbledon. Lo spagnolo, approfittando dell’inattesa sconfitta di Roger Federer nei quarti di finale contro il sudafricano Kevin Anderson (finalista ai Championships), ha portato a oltre 2000 punti il vantaggio sul rossocrociato. Un tesoretto che renderà arduo al fenomeno di Basilea, numero due del mondo, ritrovare la vetta della graduatoria. Chi può sorridere è ...

Tennis - Djokovic trionfa a Wimbledon : 18.18 Il Tennis mondiale riabbraccia un campione. Reduce da 15 mesi di calvario per i problemi al gomito, Novak Djokovic conquista il suo quarto titolo di Wimbledon (i precedenti 2011,2014,2015) A senso unico la finale con il gigante sudafricano Kevin Anderson:62 62 76 (3) in 2h18'. Il temuto servizio di Anderson non fa la differenza. Il serbo fa due break a set nelle prime due frazioni, il sudafricano prova a resistere nel terzo,ma sciupa 4 ...

Tennis - Wimbledon : trionfa Djokovic - Anderson ko in finale : LONDRA - Novak Djokovic ha vinto il torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione. Il serbo, testa di serie numero 12, ha battuto in finale in tre set il sudafricano Kevin Anderson, numero 8 del ...

Tennis - LIVE : Djokovic-Anderson - chi si prende Wimbledon? : Djokovic e Kevin Anderson per la finale della 132esima edizione di Wimbledon. In palio per il serbo la quarta corona dei Championships, dopo quelle conquistate nel 2011, 2014 e 2015, e lo Slam numero ...

Tennis - Wimbledon : Djokovic vola in finale - Rafa si arrende 10-8 al quinto set : Domani, nell'atto conclusivo del prestigioso torneo britannico, il serbo affronterà il gigante, maratoneta sudafricano Kevin Anderson, otto del mondo e del seeding. Per Djokovic quella di domani sarà ...

Tennis - sabato stellare a Wimbledon tra Nadal-Djokovic e la finale donne : Le cifre del torneo raccontano quello che sarà il canovaccio tattico del match: Serena, numero 181 del mondo, ma è già 28, e onorata comunque della testa di serie numero 25, è la giocatrice che ha ...

Tennis - Wimbledon - semifinali : Nadal-Djokovic e Anderson-Isner : Come spesso accade, Wimbledon propone come piatto forte del secondo venerdì, una semifinale nobile e una semifinale tra outsider. Quella nobile , programmata per seconda, la giocheranno Rafael Nadal e ...

Tennis - Wimbledon : Djokovic vola in semifinale - battuto Nishikori : L'ex numero uno del mondo, testa di serie n.12, in carriera ha vinto per 3 volte Wimbledon nel 2011, nel 2014 e nel 2015 approdando ben 8 volte in semifinale. Prossimo avversario di Djokovic il ...

Tennis - Wimbledon : Nadal e Djokovic cercano gli ottavi : Per le donne sempre nei sedicesimi in campo la n.1 Halep contro la giocatrice di Taiwan Su-Wei Hsieh, n.48 al mondo. La n.10 Kerber trova la giapponese ventenne Osaka mentre Ostapenko dovrebbe aver ...

Tennis - Wimbledon : Nadal alla prova Kukushkin - Djokovic per la n. 60 : Wimbledon Il tabellone femminile La numero 1 del mondo Simona Halep, reduce dal trionfo al Roland Garros, sfida la cinese Saisai Zheng, n. 126 del mondo. Gasport

Tennis : Federer-Coric ad Halle Al Queen's Djokovic per la prima : Dalle 13 lo svizzero cerca il decimo centro sull'erba del torneo tedesco. In semifinale ha faticato contro Kudla, battuto 7-6 7-5: 'Devo far meglio, non posso lasciare certi giochi agli avversari, ma ...