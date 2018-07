Tennis | colpo Berrettini a Gstaad | batte Lopez | è in semifinale

gazzetta

(Di venerdì 27 luglio 2018) Matteoconquista la sua primaAtp sulla terra di(Svi, 504.345 euro) con un netto successo per 6-4 6-3 sullo spagnolo Feliciano, numero 66 del ranking. Il suo bilancio del 2018 ora è di 10 vittorie e 12 sconfitte, in una stagione in cui ha conquistato il terzo turno al Roland Garros e il secondo a Wimbledon. E virtualmente è già salito dal n. 84 al n. 73 del ranking.è partito bene, strappando subito il servizio a, nel sesto game ha concesso l’unica palla del contro-break allo spagnolo poi ha chiuso il primo set 6-4. Un altro break nel primo game l’ha lanciato subito in vantaggio nel secondo set e ha chiuso 6-3 al terzo match-point. “E’ incredibile, ancora non ci credo — ha commentato —. Lui è un gran giocatore e sono davvero soddisfatto per come ho giocato oggi. L’altitudine mi agevola e sono contento del mio. Non potrò riposare troppo perché sono in gara anche nel doppio ma va bene così”.