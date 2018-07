Tennis | a Cincinnati potrebbe tornare Murray | avrà una wild card

sportfair

: RT @sportface2016: #Murray e #Azarenka ricevono wild card per il Masters 1000 di Cincinnati - jakedavi5 : RT @sportface2016: #Murray e #Azarenka ricevono wild card per il Masters 1000 di Cincinnati - sportface2016 : #Murray e #Azarenka ricevono wild card per il Masters 1000 di Cincinnati -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Andyin campo a, ilta scozzeseunaper il Masters 1000 L’ex numero uno del ranking mondiale Andye l’ex regina delfemminile Victoria Azarenka hanno ricevuto unaper il Masters 1000 e per il Premier Mandatori diin programma dal 13 al 19 agosto. Lo scozzese, attualmente numero 838 Atp, aveva rinunciato in extremis a Wimbledon perché la sua anca destra – operata lo scorso gennaio e che lo ha tenuto fermo, tra il prima e il dopo, per quasi un anno – non era ancora pronta a sopportare le fatiche di uno Slam.ha vinto il “Cincy Open” nel 2008 e nel 2011. La bielorussa, numero 110 Wta, che nell’ultimo anno è stata alle prese con una battaglia legale per la custodia del piccolo Leo, ha vinto questo torneo nel 2013. (Red-Spr/AdnKronos)L'articolo ...