Temptation Island 2018 Critiche per lo show e appello a Filippo Bisciglia | interviene

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Temptation Island 2018 - il web tuona : "Tutto studiato a tavolino" : A quanto pare la frase "sicurezza economica" ha incuriosito tutti convincendo il pubblico che Riccardo Guarnieri faccia un lavoro manageriale, ma sarà davvero così?(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 22:42:00 GMT)

Selvaggia Roma di Temptation Island : “Ecco perché non ho un padre” : Il padre di Selvaggia Roma: parla l’ex protagonista di Temptation Island Anche Selvaggia Roma si è sottoposta al gioco delle domande su Instagram. L’ex protagonista di Temptation Island non ha evitato i quesiti più scomodi, quelli inerenti alla sua vita privata. No, questa volta l’ex fidanzato Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, c’entra poco: la ballerina e […] L'articolo Selvaggia Roma di Temptation Island: ...

Temptation Island : Selvaggia Roma svela la verità su suo padre : Selvaggia Roma di Temptation Island: il racconto sul padre Temptation Island, degno figlio di Uomini e Donne, ha il merito di aver dato vita a veri e propri personaggi televisivi. E’ il caso di Selvaggia Roma che nel giro di qualche mese, anche a distanza di un anno, è entrata nel cuore di tutti gli italiani. Come dimenticare i suoi pianti, durante i falò, dove urlava al pc il nomignolo del suo fidanzato, tanto da farlo diventare il ...

Temptation Island 2018 / Giada - Raffaela e Martina amiche anche dopo il reality! : Temptation Island 2018, anticipazioni quarta puntata. Giada e Francesco si sono lasciati? Martina ha tradito Gianpaolo con Andrew? Ecco le ultime novità(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:40:00 GMT)

Temptation Island Vip : protagonisti di Uomini e Donne Over nel cast! : Mancano poche settimane alla registrazione del reality show Temptation Island versione Vip. Vi sveliamo in anteprima le coppie che hanno firmato il contratto, ma anche tante news succulente! Stessa spiaggia, stesso mare. I protagonisti della quinta edizione di Temptation Island si apprestano a fare le valigie per lasciare il posto ai personaggi Vip. Ebbene si, tra qualche settimana il villaggio sardo si riempirà di coppie conosciute, ma anche di ...

Temptation Island hot - Teresa Langella ha ‘toccato’ Andrea : il VIDEO che fa scatenare i social : Per i social il VIDEO che avrebbe visto a Temptation Island molto vicini Andrea e Teresa Langella nasconderebbe un retroscena hot Durante l’ultima puntata di Temptation Island, la tentatrice Teresa Langella ed Andrea si sono avvicinati sempre di più. L’intesa tra la napoletana ed il fidanzato di Rafaela è palpabile ed a farne le spese è proprio quest’ultima. A colpire particolarmente la giovane ragazza è stato un ...

Temptation Island news : Giada - Raffaela e Martina unite da una forte amicizia : Temptation Island news: Giada, Raffaela e Martina parlano della loro amicizia Nel corso della sesta edizione di Temptation Island è nata una grande amicizia tra tre delle fidanzate. In mezzo alle varie tentazioni e delusioni, nascono anche importanti rapporti tra i partecipanti. È il caso di Giada, Raffaela e Martina. Le tre hanno sin da […] L'articolo Temptation Island news: Giada, Raffaela e Martina unite da una forte amicizia proviene ...

Temptation Island : FRANCESCO e GIADA - le anticipazioni sul loro falò! : Dopo l’inaspettato lieto fine tra Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri, nel corso della quarta puntata di Temptation Island ci sarà modo di scoprire come si è concluso il falò di confronto tra FRANCESCO Branco e GIADA Giovanelli. La ragazza infatti, stanca delle continue critiche da parte del fidanzato, ha deciso di concludere in anticipo la sua esperienza nel reality show: in questo senso, è giusto ricordare che FRANCESCO ha manifestato ...

Temptation Island - il sospetto sui ritocchi al viso di Teresa Langella : il seno e l'errore del chirurgo : C'è chi ha sollevato diverse critiche contro Teresa Langella , una delle single più discusse dell'ultima edizione di Temptation Island . La cantante neomelodica, già ex di Uomini e donne, ha attirato ...

Temptation Island - Martina e Andrew si sono baciati? Le parole della Sebastiani : La quarta puntata di Temptation Island ha in serbo per i telespettatori di Canale 5 dei grossi colpi di scena: assisteremo al bacio tra Martina e Andrew? Le anticipazioni ci mostrano la fidanzata di ...

Temptation Island : Lara Zorzetto ha perdonato Michael? : Lara Zorzetto e Michael De Giorgio insieme dopo Temptation Island? Sono già andate in onda le prime tre puntate della quinta edizione di Temptation Island. E a far molto discutere i numerosi telespettatori del reality show prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia è stata la coppia composta da Lara Zorzetto e Michael De Giorgio. Difatti proprio quest’ultimo ha dimostrato in più occasioni di essere molto preso da una ...

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI/ Temptation Island 2018 - convivenza in arrivo per la coppia? : A quanto pare la frase "sicurezza economica" ha incuriosito tutti convincendo il pubblico che RICCARDO GUARNIERI faccia un lavoro manageriale, ma sarà davvero così?(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 14:03:00 GMT)

Temptation Island - Martina : prima gli piazza le corna - poi la furibonda reazione : Le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island hanno letteralmente infiammato il web. In particolar modo, il tradimento della fidanzata di Gianpaolo Quarta , Martina Sebastiani , sembra ...

Temptation Island Vip/ Le prime coppie ufficializzate : Paola Caruso e il suo Francesco nel programma? : Temptation Island Vip, ecco le prime coppie ufficializzate per la prima stagione con Simona Ventura: arriva anche Sossio Aruta? Voci su Moric-Favoloso(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:59:00 GMT)